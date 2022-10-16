EKONOMİ
16 Ekim 2022 - 11:05

Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası 1-2-3-4-5 olanlara 90 bin TL kredi fırsatı

Bankaların peş peşe açıkladıkları kredi kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. T.C. kimlik numarasının ilk hanesinde 1-2-3-4-5 rakamı olanlara 90.000 TL borç kapatma kredisi veriliyor. Detaylar haberimizde..

EKONOMİ
16 Ekim 2022 - 11:05
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Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası 1-2-3-4-5 olanlara 90 bin TL kredi fırsatı


Ekim ayı sonuna kadar vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile 90 bin TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecekleri bir kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, bireysel müşterilere aynı gün içinde kredi ödemelerine hız vereceğini duyurdu. 90 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyenler banka şubesine gitmeden diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabi

Yapı Kredi Bankası, TC kimlik numarası ile talepte bulunulduktan sonra 24 ay süreyle 90 bin TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada emekli maaşı alan ya da maaş müşterisi olmak isteyenlere düşük faizli kredi imkanları sunulacağının da altını çizildi.



Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi

AYNI GÜN HESABINIZDA

Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı tüketici kredisi kampanyasında, nakde ihtiyacı olan vatandaşlara kullandırılan kredilerde banka kredisi kontrolü yapıldıktan sonra ihtiyaç kredisi kullananların aynı gün içinde işlenen kredi kampanyasına katılabilecekleri belirtildi.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 90 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Gerekirse, internet bankacılığı uygulamanız üzerinden hesabınıza para yatırarak yerel banka şubenizden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

90 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvurusunda bulunmak ve Yapı Kredi Bankası'nda hesabınız varsa hemen hesabınıza internet bankacılığı şifresi gelecek ve bu şifre ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde duyuru yapıldıktan sonra, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen koşullar dahilinde kredinizi dilediğiniz zaman SMS ile de talep edebilirisniz.

SMS ile talepte bulunmak için bir boşluk bırakın, TC Kimlik numaranızı yazın, boş bırakın, aylık gelirinizi girin, bir boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazıp 44 11'e mesaj atın. Yapı Kredi Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler, kimlikleri ve gelirleri ile en yakın banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde para başvurusunda bulunabilecek, uygun görüldüğü takdirde onaylanan kredileri hemen kullanabileceklerdir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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