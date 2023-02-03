Denizbank, 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında, DenizBank.com, MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, Denizkartım, ATM ve SMS aracılığıyla ilk bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine, 10.000₺ için 6 ay vade %0 faiz fırsatı sunan özel taksitli nakit avans kampanyası kapsamında, kart aidatı konusunda da şüphelerini hafifletmek için, müşterilerden yalnızca bir defa faydalanma hakkı tanıyor.
Kredi
03 Şubat 2023 - 12:53
Acil nakit arayanlara 10.000 TL faizsiz para veriliyor! Bu bankanın müşterilerinin para arayışı sona erdi: Hemen buradan başvuru yapılıyor
Denizbank, 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında, DenizBank.com, MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, Denizkartım, ATM ve SMS aracılığıyla ilk bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine, 10.000₺ için 6 ay vade %0 faiz fırsatı sunan özel taksitli nakit avans kampanyası kapsamında, kart aidatı konusunda da şüphelerini hafifletmek için, müşterilerden yalnızca bir defa faydalanma hakkı tanıyor.
Kredi
03 Şubat 2023 - 12:53