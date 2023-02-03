Kredi
03 Şubat 2023 - 12:53

Acil nakit arayanlara 10.000 TL faizsiz para veriliyor! Bu bankanın müşterilerinin para arayışı sona erdi: Hemen buradan başvuru yapılıyor

Denizbank, 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında, DenizBank.com, MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, Denizkartım, ATM ve SMS aracılığıyla ilk bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine, 10.000₺ için 6 ay vade %0 faiz fırsatı sunan özel taksitli nakit avans kampanyası kapsamında, kart aidatı konusunda da şüphelerini hafifletmek için, müşterilerden yalnızca bir defa faydalanma hakkı tanıyor.

Kredi
03 Şubat 2023 - 12:53
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Acil nakit arayanlara 10.000 TL faizsiz para veriliyor! Bu bankanın müşterilerinin para arayışı sona erdi: Hemen buradan başvuru yapılıyor
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Denizbank, 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında, DenizBank.com, MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, Denizkartım, ATM ve SMS aracılığıyla ilk bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine, 10.000₺ için 6 ay vade %0 faiz fırsatı sunan özel taksitli nakit avans kampanyası kapsamında, kart aidatı konusunda da şüphelerini hafifletmek için, müşterilerden yalnızca bir defa faydalanma hakkı tanıyor.

DENİZBANK 10.000₺ 6 TAKSİTLİ %0 FAİZLİ AVANS KAMPANYASI

Kampanya döneminde Bireysel Kredi Kartını kapatıan sonrasında ise, yeni bir kart alınması durumunda bu kampanya durumundan yarar sağlanmayacağını lütfen unutmayın. Kabul edilen kredi kartı limitine göre, 250 TL ile 10.000 TL arasında taksitli nakit avans kullanımı yapılabilir. Taksitli Nakit Avans hakkı, Bireysel Kredi Kartı kabul edildiği günden sonra en geç 2 iş günü sonrasına kadar tanımlanır ve kullanılabilir durumda limitin yeterli gelmesi halinde, tanım tarihi ile 15.03.2023 tarihleri arasında kullanılabilir. Taksitli Nakit Avans kullanım vadesi 6 ay süreyle müşterimizin DenizBank’ın tüm kanallarından “Taksitli Nakit Avans” menüsüne giriş yaparak, limitini kullanabileceği bir imkan olarak sunulmaktadır. Taksitli Nakit Avans’a ait taksitler, kredi kartı hesap özetinde yer alacaktır.



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