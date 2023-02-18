Acil nakit ihtiyacı olanlara o bankadan anında nakit ödemesi! 50 Bin TL trink ödeme hesabınıza yatacak... Son gün yaklaşıyor acele edin

Hangi banka müşterilerin nakit ihtiyacına çözüm sunacak? Yapacağı desteğin geri ödeme koşulları nelerdir? Kimler bu paradan yararlanabilecek? Detaylar haberimizde...
HANGİ BANKA VATANDAŞA NAKİT DESTEK SAĞLAMAKTADIR?Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinden sonra birçok kişi elini taşın altına koyarak depremzedeler için seferberlik başlattı. Yaşanan felaketten olumsuz etkilenen ve nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara ise Denizbank yaptığı yeni duyuruyla beraber destek oldu. Denizbank, uygun faiz oranlarıyla birlikte vatandaşa ihtiyaç kredisi desteği sunacağını açıkladı. Denizbank'ın uygun faiz oranlarıyla ve 36 ay vade fırsatlarıyla 50.000 TL ihtiyaç kredisinden gelir belgesi aranmadan faydalanabileceksiniz. Denizbank'ın kredi kampanyasına başvuruda bulunmak için 20 yaş ve üstü olunması, kredi puanının iyi olması ve gelir durumunun iyi olması gerekmektedir. Cep telefonları üzerinden kısa mesaj yoluyla başvuruda bulunduğunuz an kredi için değerlendirmeleriniz banka genel müdürlüğü tarafından otomatik olarak kimlik numaranız üzerinden sorgulanmaktadır.
İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BİLGİLER NELERDİR?
Denizbank'ın ihtiyaç kredisinden 20 yaş ya da üzerinde olan ve kredi puanı yeterli olan vatandaşlar yararlanabilecektir. Cep telefonları üzerinden SMS yollayarak başvuru adımlarını anında gerçekleştirebilirsiniz. Kısa mesaj ile gerçekleştirilen kredi başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Yapılması gereken adımlar aşağıda belirtilmektedir; Telefonunuzun kısa mesaj bölümüne giderek KREDİM yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı 3280'e yollamanız durumunda başvurunuz yapılmış olur. Kısa mesaj yardımı ile gerçekleştireceğiniz başvurunuza aynı gün olumlu ya da olumsuz geri dönüşü banka tarafından yapılmaktadır. Denizbank'ın başlattığı acil nakde ihtiyacı olan vatandaşlar için 50.000 TL kredi ödemesi banka müşterisi olan vatandaşların aynı gün içerisinde banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kısa mesaj ile başvuruda bulunan vatandaşlar da krediden anında yararlanmak istiyorsa Denizbank'ın cep şubesi aracılığıyla işlemi gerçekleştirip masrafsız ve gelir belgesi olmadan 50.000 TL ihtiyaç kredisine 36 ay vade fırsatıyla sahip olabilirler.