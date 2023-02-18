Kredi
18 Şubat 2023 - 14:30

Acil nakit ihtiyacına çözüm o bankadan geldi! 36 ay vadeli 50.000 TL nakit anında veriliyor! Hemen başvuran parasını alacak, derin bir nefes alacak!

Vakıfbank'tan müjde kampanya! Yeni bireysel ihtiyaç kredisi yayımlandı. Kredi hakkında detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

Kredi
18 Şubat 2023 - 14:30
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Acil nakit ihtiyacına çözüm o bankadan geldi! 36 ay vadeli 50.000 TL nakit anında veriliyor! Hemen başvuran parasını alacak, derin bir nefes alacak!


Geçim sıkıntısının herkesi zorladığı bu günlerde vatandaş tek çözümü kredi almakta buldu. Promosyon yarışları devam eden bankalar yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları yayımlamaya devam ediyor. Hangi bankalar ne kadar ihtiyaç kredisi sunuyor? Haberimizin devamında sizlerle...

 kredi

 VAKIFBANK'TAN MÜJDE KAMPANYA



 Vakıfbank'ın yeni duyurduğu ihtiyaç kredisi kampanyası vatandaşı şaşırttı. 36 aya varan vade seçenekleri ile 50000TL verileceği duyuruldu. Geçim sıkıntısı yaşayan  vatandaşlar Taksitli İhtiyaç Kredisi ile borçlarını ödeyebilecekler. Bunların yanında banka düzenli geliri olan ve istihbaratı olumlu olan kişilere kredi verileceğini açıkladı. Başvuran vatandaşların hayat sigortalı olması ve olmaması durumunda krediyi farklı faiz alternatifleriyle kullanacağını ekledi. 

 Başvurular internet şubesinden veya bizzat banka şubelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Vadeler ise alınacak kredinin tutarına göre değişiklik göstermektedir.

- 50bin TL'ye kadar maksimum 36 ay 

- 50bin TL ve 100 bin TL arası maksimum 24 ay 

- 100bin TL üzerinde maksimum 12 ay vade 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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