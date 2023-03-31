Acil nakit ihtiyacına ilaç gibi ödeme: 23 yaşını geçtiyseniz başvurun: 50.000 TL toplu ödeme yapılacak! 22 yaş üzerindeki kişilere 3 banka tarafından 50 bin TL verileceği açıklandı. Kampanyanın detayları merak ediliyor. 3 banka tarafından şartların sağlanması halinde 22 yaştan büyük olanlar için verilecek 50 bin TL paranın detayları merak ediliyor. Gelir belgesiz olarak verilecek kampanyanın detayları 3 banka tarafından paylaşıldı. Sürece ilişkin detaylar haberimizde...
BANKALARDAN 50 BİN TL ÖDEMESİ GELDİ3 Banka tarafından 22 yaş üstü kişilere 50 bin TL ödeme yapılacağının müjdesi geldi. Bankalardan çeşitli kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sefer ki kampanya 22 yaşını dolduran kişiler için geçerli olacak. 22 yaşından büyük olanlar için geçerli olacak kampanyanın ayrıntıları haberimizde...
3 banka tarafından gençleri sevindirici haber geldi. Akbank Denizbank ve Yapı kredi Bankası kampanyalarını açıkladı. Kampanya şartlarını da açıklayan bankalar müşterileri için önemli bilgiler verdi. Kampanya ile ilgili detaylar paylaşılırken gelir belgesi sunmanın zorunlu olmadığı konusunda da duyuru yapıldı. Ekstra yapılan bu duyurunun ardından Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankasının sağlayacağı yeni kampanyanın detayları haberimizin devamında...
Bu kampanyaya 22 yaşını doldurmuş kişiler başvuru yapabiliyor. 50 bin TL ödeme şeklinde yapılacak kampanyada, 36 ay vade seçeneği ve 3 ay erteleme imkanı da bulunuyor. Düşük vade seçenekleri de kampanya için paylaşıldı. 50 bin TL kredi ödemesinin alabilmek için bir şart bulunuyor. O da başvuranın kredi puanının iyi ve kabul edilebilir olması. Kredi notları ise TC kimlik numarası ile sorgulanabilmekte. Sorgulanan kredi notları sonucunda, kredi notu 1500 ve üzeri olanlar kampanyaya katılabilecek. Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak kişiler için uygun faizler ile ilgili de açıklama yapıldı. Şartları taşıyan kişiler hemen aynı gün içinde, uygun ödeme ve faiz seçenekleri ile birlikte ödemelerini alabilecekler. Kampanyanın duyurulduğu 3 bankada hesabınızın bulunması halinde şubelere gitmeye gerek kalmadan internet şubesi üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Kampanyaya ilişkin daha detaylı bilgileri ise ilgili bankaların resmi internet sayfaları üzerinden alınabilecektir.