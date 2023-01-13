Acil nakite ihtiyacı olanlara yüzleri güldürecek haber geldi. 36 ay vadeli ve düşük faizli olarak kredi imkanı sunuldu. 10 bin TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada Yapı Kredi ve Denizbank duyurularını yaptı. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuruları araştırmaya başlarken aynı zamanda şartlar ise merak konusu oldu. Kefil şartı olmadan sadece banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerektiği belirtildi. İşte ihtiyaç kredisi başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.
Kredi
13 Ocak 2023 - 13:45
Acil nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi çözüm! Tarih açıklandı: Bu banka 10.000 TL'ye kadar borçlarınıza derman olacak!
Öyle bir haber geldi ki herkes bankalara akın edecek. Neredeyse sıfır faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Son 3 gün uyarısı yapılırken binlerce kişi krediden yararlanmak için harekete geçti. İşte, Yapı Kredi ve Denizbank ihtiyaç kredisi detayları...
Kredi
13 Ocak 2023 - 13:45