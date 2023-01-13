Kredi
13 Ocak 2023 - 13:45

Acil nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi çözüm! Tarih açıklandı: Bu banka 10.000 TL'ye kadar borçlarınıza derman olacak!

Öyle bir haber geldi ki herkes bankalara akın edecek. Neredeyse sıfır faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Son 3 gün uyarısı yapılırken binlerce kişi krediden yararlanmak için harekete geçti. İşte, Yapı Kredi ve Denizbank ihtiyaç kredisi detayları...

Kredi
13 Ocak 2023 - 13:45
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Acil nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi çözüm! Tarih açıklandı: Bu banka 10.000 TL'ye kadar borçlarınıza derman olacak!
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Acil nakite ihtiyacı olanlara yüzleri güldürecek haber geldi. 36 ay vadeli ve düşük faizli olarak kredi imkanı sunuldu. 10 bin TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada Yapı Kredi ve Denizbank duyurularını yaptı. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuruları araştırmaya başlarken aynı zamanda şartlar ise merak konusu oldu. Kefil şartı olmadan sadece banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerektiği belirtildi. İşte ihtiyaç kredisi başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Denizbank acil nakite ihtiyacı olanlara kredi imkanı tanırken vatandaşlar ise nasıl başvuru yapacağı hakkında araştırmalara başladı. 3 gün içerisinde başvuru şartlarına uygun olanların başvuru yapması gerektiğine vurgu yapıldı. 11,12,13 Ocak tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada cep telefonları üzerinden mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Düşük faiz oranıyla vatandaşlara verilen ihtiyaç kredisi için mesaj bölümünden kredim TC kimlik numarası doğum tarihi yazılarak 3280 mesaj gönderilir. Denizbank tarafından ihtiyaç kredisine başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı mesaj yoluyla size iletilir. Bununla beraber mobil uygulamadan da aynı şekilde başvuru yapılabilir.



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YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu oldukça kolaydır. SMS ile ihtiyaç kredisinden anında yararlanabilirsiniz. Tc kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi yazılarak 4411 kısa mesaj göndermek yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak için Yapı Kredi şubelerine giderek ve internet bankacılığından başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vade 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak onay alabilir ya da farklı kampanyalardan yararlanabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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