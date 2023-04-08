Acil nakit para arayanlar buraya! e-Devlet'te paranız kalmış olabilir: Başvuru yapanlar 13.000 TL toplu para alıyor







DEVLET, İŞSİZ OLAN VATANDAŞLARA 13 BİN TL ÖDEME YAPACAĞINI DUYURDU





MAAŞ BAĞLANMASI İÇİN ŞARTLAR







Devlet, e-Devlet kaydı olan sigortalılara 13.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödeme, devlet tarafından maaş gibi verilecek ve sigortası bulunan kişilere yönelik olacak. Bu ödeme kapsamında, işi olmayan kişilere tamı tamına 13 bin TL ve üzeri ödeme yapılacağı belirtildi. Sigorta girişi olsa da işi olmayan pek çok insan bulunduğu düşünüldüğünde, işi olmayan kişilere para yardımı yapılacağı anlaşılıyor.Son zamanlarda yapılan açıklamalar kapsamında, devlet e-Devlet kaydı olan sigortalılara 13.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödeme, devlet tarafından maaş gibi verilecek ve sigortası bulunan kişilere yönelik olacak. Ancak yapılan açıklama ile birlikte, şu anda işi olmayan vatandaşlara da 13 bin TL para yardımı yapılacağı açıklandı.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, maaştan faydalanmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar bulunuyor. Öncelikle, sosyal sigortalar kurumundan para almak için beş yıl sigortalı olunması gerekiyor. Bu şartı sağlayan kişiler, zaman aşımına uğramadan hemen paranızı alabilecekler. Gereken evraklar düzenlenerek onay alındıktan sonra 12 ay boyunca maaş alınabileceği belirtiliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından emeklilere maaş bağlanırken, bazı durumlarda ailesi çalışamayacak olan kişilere de bu ödeme yapılıyor. Ölüm aylığı adı altında verilen bu ödemelerdeki şartlar ise minimum 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları içeren prim bildirilmiş ya da 4/1(a) sigortalılarında borçlanma haricinde beş yıldan beridir sigortalı olmak ve toplamında da 900 gün malullük sigorta priminin bildirilmiş olması gerekiyor. Tüm bu paralardan faydalanmak için dilekçe ile SGK’ya başvuru yapmak gerekiyor. Onay verildiğinde ise verilecek toplam tutar 13 bin TL civarında olacak.Özetle, devlet tarafından yapılan açıklama ile birlikte işsiz olan vatandaşlara 13 bin TL para yardımı yapılacağı belirtildi. Ancak maaştan faydalanmak için belli şartların sağlanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan bu şartları yerine getiren kişiler, maaşa bağlanarak belirli bir süre boyunca düzenli ödeme alabilecekler.