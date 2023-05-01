Acil nakit para arayanlar dikkat! Faizsiz 25.000 TL almak için son gün geldi çattı: Hemen başvurabilirsiniz!

Akbank'tan Faizsiz kredi Kampanyası Akbank, Ocak 2023 tarihinden itibaren başlattığı faizsiz kredi kampanyasıyla müşteri kazanmaya çalışıyor. Bu kampanya kapsamında yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi veren banka, limitleri artırarak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.
Akbank'ın sıfır faizli kredi kampanyası dönemsel olarak güncelleniyor. Nisan 2023 itibariyle başlatılan kampanyada, limitler 5.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar çıkarıldı. Ayrıca, faizsiz nakit avans imkanı da sağlanıyor. Nakit avans limitleri ise faizsiz kredilere göre daha yüksek.
Ancak Akbank'ın faizsiz kredi kampanyası sadece ilk defa müşterisi olan kişilere yönelik. Kampanya kapsamında verilen faizsiz kredi limiti 10.000 TL, nakit avans limiti ise 15.000 TL'dir. Toplamda ise 25.000 TL faizsiz finansman sağlanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden Akbank'a başvurabilirler. Ancak, Akbank'ın faizsiz kredi kampanyası kısa süre içerisinde son bulacak. 14 Nisan 2023 tarihinde sona erecek olan kampanya, Mayıs ayı itibariyle revize edilecek. Bu nedenle, kampanyaya katılmak isteyenlerin Mayıs ayının ilk haftalarını beklemeleri gerekiyor. Akbank'ın faizsiz nakit avans kampanyası ise hala devam ediyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri kaydı yaparak başvurabilirler. Kampanya kapsamında verilen faizsiz nakit avans limiti ise 15.000 TL'dir. Ancak, bu kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Faizsiz nakit avans için 6 ay vade, faizsiz kredi için ise 12 ay vade yapılmaktadır. Kampanyaların güncellemeleri ve sona erme tarihleri için Akbank'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması takip edilebilir.