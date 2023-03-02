Acil nakit para arayanlara Akbank kıyağı! Tek bir şartla 10.000 TL hesaba yatacak

Akbank'tan Tek Tuşla 10 Bin TL Ödeme, Üstelik Faizsiz! Kampanya Son Katılım Tarihi Yaklaşıyor. Akbank müşterileri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. Tek tuşla yapacağınız ödeme ile 10 bin TL sahibi olabilirsiniz ve bunu faizsiz şekilde geri ödeyebilirsiniz. Eğer bir kredi arayışı içindeyseniz, bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Kampanya son katılım tarihi yaklaşıyor, acele edin! Akbank kredi kartı sahiplerine özel bu kampanya ile ilgili detaylı bilgi için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Akbank, faizsiz nakit avans kampanyasıyla müşterilerine 10 bin TL'lik ödeme fırsatı sunuyor. Bu kampanya sayesinde Akbank müşterisi olarak siz de fırsatlardan yararlanabilirsiniz. En son ve en güncel fırsatları sizler için derledik. Akbank'ın ses getiren kampanyası faizsiz nakit avansı müşterilerinin yüzünü güldürecek. Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler için kaçırılmaz avantaj! İşte son başvurma tarihi...
Akbank, faizsiz ödeme fırsatı sunan kampanyasının son kullanma tarihlerini açıkladı. Kampanya, 17 Ekim 2022 ile 5 Şubat 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak uzaktan müşteri olmayı tamamlayan yeni Akbank müşterileri için geçerli olacak. Başvurusu onaylanan müşteriler ise ay sonuna kadar kampanyadan faydalanabileceklerdir. Bu kapsamda, 20 Şubat 2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbank müşterileri, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 28 Şubat 2023 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.