Kredi
03 Şubat 2023 - 07:45

Acil nakit para arayanlara hızır gibi yetişen kampanya! TC kimlik numarasını yazan kaç TL alacağını hemen öğreniyor

12, 24, 36 Aylara varan vadeler ile acil durum nakit kampanyası başlatıldı. Kimlik numarasından öğrenebilirsiniz.  Acil nakit ihtiyacınız için QNB Finansbank, İş Bankası ve YapıKredi'den ihtiyaç kredisi kampanyaları duyuruldu. İşte detaylar...

Kredi
03 Şubat 2023 - 07:45
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Acil nakit para arayanlara hızır gibi yetişen kampanya! TC kimlik numarasını yazan kaç TL alacağını hemen öğreniyor
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Qnb Finansbank, Yapı kredi Bankası ve İş Bankasının ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için sunduğu kampanyalar ve SMS, uygulama yöntemiyle başvuru yapıp kredi notu ve aylık gelirin hesaplanmasıyla kredi kullandırılması hakkında bilgi verilmektedir. 

KAMPANYALAR İLE GÜNDEMDE KALAN QNB FİNANSBANK VE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ 

Bankalar ekonomik zorluklar yaşanan günlerde vatandaşa destek olacak kredi paketleri açıklıyor.



 

QNB

 

QNB FİNANSBANK'TAN UYGUN KREDİ KAMPANYASI

Qnb Finansbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 bin liralık kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak için TC kimlik numarasının 1250 ve üzerinde olması gerekir. Çalışmaya katılanların kredi tutarını öğrenmek için 5030 nolu numaraya SMS atmaları yeterli. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin kısa sürede kredi taleplerinin onaylanarak tutarın hesaplarına yatırılması sağlanıyor. 

 

Yapıkredi

 

YAPIKREDİ'DE UYGUN MALİYETLİ KREDİLER SAĞLIYOR

YapıKredi Bankası da kampanyaya katıldı. Kişiler, SMS yöntemi ile 4411 nolu numaraya TC kimlik numarasını ve aylık gelirlerini yazıp göndererek kredi tutarını öğrenebilirler. Kampanya kapsamında 50 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Vade süresi ise 36 ay olarak belirlenmiş durumda. 

 

İş Bankası

 

İŞ BANKASI'NIN UYGUN FİYATLI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

İş Bankası ise üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin, bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvurusunu yapmalarını öneriyor. Bu kredilere başvuru yapmak için kredi notunun 1400 ve üzerinde olması gerekir. Banka müşterileri uygulama üzerinden şifre girip başvuru yapabilir ve yapılan başvurunun sonucu olarak kredi tutarı hesaplarına aktarılır. Kullanılacak olan kredi için 36 ay vade imkânı sunuluyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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