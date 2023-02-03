Qnb Finansbank, Yapı kredi Bankası ve İş Bankasının ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için sunduğu kampanyalar ve SMS, uygulama yöntemiyle başvuru yapıp kredi notu ve aylık gelirin hesaplanmasıyla kredi kullandırılması hakkında bilgi verilmektedir.
Kredi
03 Şubat 2023 - 07:45
Acil nakit para arayanlara hızır gibi yetişen kampanya! TC kimlik numarasını yazan kaç TL alacağını hemen öğreniyor
12, 24, 36 Aylara varan vadeler ile acil durum nakit kampanyası başlatıldı. Kimlik numarasından öğrenebilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınız için QNB Finansbank, İş Bankası ve YapıKredi'den ihtiyaç kredisi kampanyaları duyuruldu. İşte detaylar...
Kredi
03 Şubat 2023 - 07:45
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KAMPANYALAR İLE GÜNDEMDE KALAN QNB FİNANSBANK VE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ Bankalar ekonomik zorluklar yaşanan günlerde vatandaşa destek olacak kredi paketleri açıklıyor. Qnb Finansbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 bin liralık kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak için TC kimlik numarasının 1250 ve üzerinde olması gerekir. Çalışmaya katılanların kredi tutarını öğrenmek için 5030 nolu numaraya SMS atmaları yeterli. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin kısa sürede kredi taleplerinin onaylanarak tutarın hesaplarına yatırılması sağlanıyor.
KAMPANYALAR İLE GÜNDEMDE KALAN QNB FİNANSBANK VE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ Bankalar ekonomik zorluklar yaşanan günlerde vatandaşa destek olacak kredi paketleri açıklıyor. Qnb Finansbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 bin liralık kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak için TC kimlik numarasının 1250 ve üzerinde olması gerekir. Çalışmaya katılanların kredi tutarını öğrenmek için 5030 nolu numaraya SMS atmaları yeterli. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin kısa sürede kredi taleplerinin onaylanarak tutarın hesaplarına yatırılması sağlanıyor.
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