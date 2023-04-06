Acil nakit para arayanlara ilaç gibi haber! O banka 0,99 faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak: O tarihe kadar süre verildi. Nisan ayına gelmiş olmakla beraber bankalardan kampanya detayları gelmeye başladı. Bir çok banka kredi ve kartlar için yeni kampanyalarını açıklıyor. Vatandaşların ekonomik olarak zor süreçlerden geçtiği ve nakit paraya acil ihtiyaç duyulan şu günlerde müşterilerin yüzünü güldürmek isteyen bankalardan biri ING Bank oldu. İşte detaylar...
ING BANK'DAN MÜŞTERİLERİNİ SEVİNDİREN KAMPANYA
Geçinmenin zor olduğu, acil nakit sıkıntısı çekildiği şu günlerde bankaların hem müşteri kazanmak hem de vatandaşların dertlerine çare olabilmek için bin bir çeşit kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşteri kaybetmemek ve daha da çok müşteri kazanabilmek için oldukça cazip fırsatlar ile birlikte kampanyalar yapıyor. Bunlardan birisi de acil nakit, kredi kampanyaları. Düşük faizler ile birlikte hatta bazen 0 faizler ile verilen bu kampanyaların ayrıntıları ise müşterilerce merak ediliyor. İşte o çok merak edilen ayrıntılar...
Daha öncesinde düzenlediği düşük faizli kredi kampanyasında yeni bir düzenlemeye giden banka detaylarını müşteriler ile paylaştı. Bu kampanya kapsamında ilk kez ING Banklı olan ve Turuncu Ekstra hesap programında ilk kez katılan müşteriler için özel destek programları ile yardım edileceğini açıklayan banka müşterilerini sevindirdi. Buna göre; destek ödemesinin üst limiti 50 bin TL, faiz oranını ise % 0,99 olduğunu belirtti. Bu fırsatı duyan müşteriler bankaya akın etti. Kampanyaya göre; 50 bin TL’lik üst limit ve % 0,99 sabit faiz ile müşterilerini oldukça tatmin eden ve yeni müşteriler kazanan ING Bank, 18 yaşını dolduran ve Turuncu Ekstraya ilk kez kayıt yaptıranların başvurabileceğini belirtti. Bankanın bu kampanyadan yararlanabilmek için ise müşterilerine tek bir şartı var. O da müşterilerinin her ay Turuncu Ekstra kapsamında 2 bin TL harcama yapmayı taahhüt altına almaları olarak belirtildi.