Acil nakit para arayanlara müjde: O banka şubeye gitmeden 5000 TL nakit veriyor!

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Türkiye'nin Kuveyt Türk müşterisi olanlar görüntülü görüşme yoluyla 5000 liraya kadar faizsiz kredi
kullanacağı duyuruldu. İlgili duyuruda, Kuveyt Türk üyesi müşterilerin 1 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında 5000 Türk Lirasına varan faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına görüntülü görüşme yoluyla başvurabilecekleri, avantajlardan yararlanmak isteyen uygun müşterilerin başvuru yapması gerekmektedir.
10 AY VADEYLE ALINABİLİR
Kredi başvurusunda bulunan her müşteri, bankanın kredilendirme politikası çerçevesinde bireysel olarak değerlendirilmekte, bu sayede proaktif bir kredi süreci yaşayan müşteriler kampanyadan yararlanabilmektedir. Kampanyanın tek kullanımlık olduğu duyurusunda, kampanya süresi boyunca en fazla bir kişinin kampanyadan yararlanabileceği belirtilmiştir.
KAMPANYA DETAYLARI
kampanyanın detayları aşağıdaki gibidir. Kuveyt Türk müşterileri, 01.01.2023 - 28.02.2023 tarihleri arasında 5.000 TL'ye varan faizsiz ihtiyaç finansmanı kampanyasına görüntülü görüşmeyle başvurabilirler. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Kuveyt Türk Mobil Talep Kartı başvurusu yapması gerekmektedir. Aktif tahsis süreci olan müşteriler kampanyadan yararlanabilir. Kredi verme politikamızın bir parçası olarak, kredi başvurusunda bulunan her müşteri için bireysel bir değerlendirme yapılıyor. Kampanya kapsamında müşteriler, 2 ay ertelemeli ve 10 ay vadeli Vadesiz Kartlara hak kazanıyor. Kampanya tek seferliktir. Kampanya süresince kişi başı bir defaya kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk, kampanya koşullarını ve tarihlerini değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.