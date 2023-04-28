Acil nakit para arayanlara o bankadan destek! Bu belgeyle başvuran 13.500 TL ödeme alıyor

Garanti Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya ile nakit avans fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, 13.500 TL'ye kadar nakit avans veya kredi talebinde bulunan müşteriler, Garanti Bankası'nın mobil uygulaması veya şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunarak hızlı bir şekilde sonuç alabilirler. Bu kampanya sadece Garanti Bankası müşterilerine özel olarak sunulmaktadır ve başvurular oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Nakit ihtiyacı olan müşteriler için harika bir fırsat olan bu kampanyayı kaçırmamak için hemen başvuru yapabilirsiniz.
KAMPANYA DETAYLARI VE BAŞVURU AYRINTILARI DUYURULDU
Başvuru işlemleri oldukça basit ve anında sonuçlanıyor. Garanti Bankası'nın Direkt Mobil uygulamasını indirerek müşteri işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması durumunda, 5 dakika içinde hesabınıza nakit avans yatırılacaktır. Kampanyaya katılmak için herhangi bir şart aranmıyor. Tüm Garanti Bankası müşterileri, istedikleri zaman bu fırsattan yararlanabilirler. Tatil planları, acil ihtiyaçlar veya diğer nakit gereksinimleri için kampanya kullanılabilir. Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu fırsatlarla her zaman ön planda. Kampanyaları düzenli olarak güncelleniyor ve yeni fırsatlar sunuyor. Bu kampanya özellikle, bayram tatili öncesi nakit ihtiyacı olan müşteriler için ideal bir seçenek. Nakit ihtiyacınızı hemen karşılamak için, Garanti Bankası'nın kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kolay başvuru işlemleri ve hızlı sonuçlanması sayesinde, istediğiniz zaman nakit avans talebinde bulunabilirsiniz.