Finans
13 Temmuz 2022 - 16:00

Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin TL! Miktarlar banka hesabına yatacak

Garanti Bankası yaptığı son duyuru ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Yapılan duyuruda nakit para ihtiyacı olanlara 5 bin TL verileceği açıklandı. Nakit avansın faizsiz verileceği açıklanırken daha birçok detay belirtildi. İşte nakit avans detayları...

Finans
13 Temmuz 2022 - 16:00
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Acil nakit para ihtiyacı olanlara müjde! İsteyenlere anında 5 bin TL! Miktarlar banka hesabına yatacak
Garanti Bankası yaptığı yeni duyuruda nakit ihtiyacı olanlara 5 bin TL Nakit Avans vereceğini açıkladı. Bu avansı faizsiz vereceğini ve bunun yanı sıra kampanyadan 6 ay vade ile yararlanılabileceğini açıkladı. Lakin kampanyadan yararlanmak için mobil müşterisi olunması gerektiği de belirtildi.

31 Temmuz'da sona eriyor!

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ilk olarak Garanti BBVA mobil uygulamasını indirerek ana sayfada yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" ibaresine tıklaması gerekiyor. İlk kez Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile süreci tamamlayan müşterilerin kredi kartı başvuruları onaylandığı zaman faydalanabildiği belirtilen duyuruda kampanyanın 31 Temmuz’da sona ereceği de bildirildi.

Bunların yanı sıra müşteri olma işlemlerinin mobil uygulama üzerinden yapılması gerektiği, herhangi bir nedenden dolayı işlemlerin mobil üzerinden tamamlanmaması sonucunda ve şubeye gidilmesi durumunda kampanyadan yararlanılamayacağı da açıklandı. Mobil üzerinden Garanti BBVA müşterisi olanların 14 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunup onay alındıktan sonra kampanyadan faydalanılabileceği de belirtildi.

garanti bbva

Kampanya ayrıntıları

Kampanyaya ilişkin olarak Garanti internet sayfasında şu açıklamalar yer aldı:

- Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir.

- Kampanya tanımı kredi kartı başvurusu onaylandıktan 1 gün sonra yapılacaktır.

- Taksitli Nakit Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan faydalanamaz.

6 ay taksit fırsatı!

- Kampanyaya başvuran ve kredi kartları 7-31 Temmuz arasında açılan müşteriler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Taksitli Nakit Avans kampanyasından yararlanabilecek.

- Bu kampanyaya yalnızca bir kez başvurulabilecek.

- 5 bin TL nakit avans fırsatı 6 ay taksitlendirme ile kullanılabilecek. 5 bin TL'den fazla nakit avans alacaklar için güncel faiz oranları kampanyaya dahil edilecek.

- Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Şubesi ve BonusFlaş üzerinden kullanılabilir. ATM ve Müşteri İletişim Merkezi kanallarından yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

- Kampanya için birden fazla kredi kartı başvurusu olanların yalnızca ilk onaylanan kartları kampanyada geçerli olacak.

Kampanyaya hangi kartlar dahil olmayacak?

Garanti Bankası'nın başlattığı nakit avans kampanyasına ticari kredi kartları, ek kartlar ve sanal kartlar dahil olmayacak. Kişinin kredi kartı başvurusu onaylanmadığı takdirde kampanyadan faydalanamayacak. Kredi kartı başvurusunun 5.000 TL’den daha az limit ile onaylanması halinde çekilebilecek maksimum Taksitli Nakit Avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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