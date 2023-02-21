Acil nakit para yardımı geri döndü! Başvuru yapan şartsız 10.000 TL'yi bu bankadan alacak

Türkiye'nin kamu bankası olan Ziraat Bankası, müşterilerine özel kampanyalar sunulmaya başladı. Yaşanan ekonomik zorluklar üzerine kefil şart olmaması vatandaşları harekete geçirdi. Nakit ihtiyacı olan herkesin faydalanabileceği Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için uygun faiz oranları açıklandı. Ziraat Bankası uygun faizli kredi imkanı sunmaya devam ederken 36 aya varan vade imkanıyla beraber ödeme seçenekleri veriyor. 12, 24 ve 36 ay vade sayısı ile taksitli seçenekleriyle geri ödeme imkanı mevcut. Ödeme tablosunu kendi gelir durumunuza göre planlayarak 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.
Kredi için başvuruda bulunmak isteyenler mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvurularını anında tamamlar. Evrak ya da kefil şartı olmadan çok kısa zaman içerisinde hesabınız para ile dolar. Bununla beraber en yakın ziraat Bankası şubesine giderek de başvuru yapmanız mümkün. Başvurusu onaylananlar 10 bin TL ihtiyaç kredisini hesabından anında çekebilir.