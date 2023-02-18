Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara ilaç gibi gelecek! 15.000 TL nakit para başvuran bu kişilere hemen veriliyor: İşte detaylar!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. NKolay müşterileri için 15 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Peki kredi nasıl alınır? Kimler alabilir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NKOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASINKolay acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun faizli tüketici kredisi kampanyası oluşturduklarını duyurdu. NKolay üzerinden sunulan kredi 70 bin TL'ye kadar çekilebiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvuracağı bu kredi kampanyası 36 ay vadeli olarak ödenebiliyor.
Üst limiti 70 bin TL olarak belirlenen ihtiyaç kredisi detayları da belli oldu. İhtiyaç kredisini 15 bin TL olarak çekmek isteyen vatandaşların faiz oranları 2.89, vade sayısı 36 ay vade ve aylık taksit ödemesi ise 751.26 TL olarak belirlendi. Başvurular NKolay internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilirken mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra kurye aracılığıyla istenen belgeler gönderiliyor ve başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri hesaplarına yatıyor.