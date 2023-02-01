Kredi
01 Şubat 2023 - 11:45

Acil nakite ihtiyacı olanlar dikkat! Şartı sağlayana 50.000 TL ödenecek

Birçok banka nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki Halkbank kredi kampanyası şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
01 Şubat 2023 - 11:45
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Acil nakite ihtiyacı olanlar dikkat! Şartı sağlayana 50.000 TL ödenecek


Vatandaşlar acil nakit ihtiyacı sebebiyle kredi başvurularında bulunuyor. Bankalar uygun ödeme planlı ve düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarına devam ediyor. Halkbank kredi kampanyası detayları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Halkbank acil nakit ihtiyacı olan ve düzenli gelire sahip olan bütün çalışan ve emekliler için 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyasına başladı. 



Halkbank Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kişinin gelirine göre uygun ödeme planı düzenleyen banka 50 bin TL ihtiyaç kredisi alma şansı veriyor. Banka başvuru yapacak vatandaşlardan gelir belgesi talep ediyor. İhtiyaç kredisi emekli ve çalışan vatandaşlara verilecek. Düzenli bir geliri olduğunu kanıtlayabilen çalışan vatandaşlar 50 bin TL ihtiyaç kredisi alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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