Acil nakite ihtiyacı olanlara flaş karar: Kredi limiti ve şartları güncellendi! Artık herkes kredi çekebilecek

Son gelişmelere göre, bireysel kredi ve konut kredisi başvurularında belirlenen üst limit tutarları güncellendi. Bireysel ihtiyaç kredilerinde limit 70.000 Türk Lirası olarak belirlenirken, bankalar konut kredilerinde 400.000 liradan daha yüksek kredi vermeme kararı aldı. Bu güncellemeyle birlikte kredi başvuru şartları da değişti. Normal şartlarda, kredi skoru yeterli olan bireyler gelirlerinin yüzde 60'ına kadar taksitlendirilebilen kredilere onay alabiliyordu.
KREDİ AYLIK ÖDEMELERİ YÜZDE 30'DAN FAZLA OLMAYACAK
Ancak artık çekilen kredinin aylık ödemesi, maaşın yüzde 30'undan fazla olamayacak şekilde düzenlendi. Örneğin, 10.000 lira maaş alan bir kişi aylık 3.000 TL'ye kadar kredi taksiti ödeyebilecek ve daha yüksek bir tutar için onay alamayacak. Bu durumun, kredi ödemelerinde icralık dosyalarının rekor seviyeye çıkmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bankalar, kredi borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısındaki artış nedeniyle bu önlemleri almaya başladı. Bankaların bu sınırlamaları getirmesinin nedeni, finansal istikrarı korumak ve riskleri minimize etmek amacıyla alınan tedbirlerdir. Özellikle kredi borçlarının geri ödenmesinde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek ve müşterilerin mali durumunu korumak hedeflenmektedir. Kredi başvurularında bu yeni şartlara dikkat etmek, aylık ödeme yükümlülüklerini daha iyi yönetmek için önemlidir. Kredi çekmeyi düşünen bireyler, gelirlerini göz önünde bulundurarak ödeme kapasitelerini belirlemeli ve aylık taksitlerini bu doğrultuda planlamalıdır. Bankalarla iletişime geçerek güncel limitler ve koşullar hakkında ayrıntılı bilgi almak da faydalı olacaktır.