Kredi
14 Şubat 2023 - 08:45

Acil para arayan Akbank müşterilerine müjde! Günde 15 TL ödeme ile ihtiyaç kredisi verecek! Hemen başvurun nakiti kapın

Akbank tarafından vatandaşlara sunulan, anında ihtiyaç kredisi imkanı ile yüksek faiz oranlarında borçlanma şansı sunulmaktadır. Vatandaşlar bu kredi seçeneğinden yüksek vadelerde faydalanarak, ihtiyaçlarını anında karşılayabilmektedir.

Kredi
14 Şubat 2023 - 08:45
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Acil para arayan Akbank müşterilerine müjde! Günde 15 TL ödeme ile ihtiyaç kredisi verecek! Hemen başvurun nakiti kapın


Akbank tarafından vatandaşlara sunulan, anında ihtiyaç kredisi imkanı ile yüksek faiz oranlarında borçlanma şansı sunulmaktadır. Vatandaşlar bu kredi seçeneğinden yüksek vadelerde faydalanarak, ihtiyaçlarını anında karşılayabilmektedir.

AYDA 449 TL ÖDEME İLE İHTİYAÇ KREDİNİZ HAZIR! AKBANK 36 AY VADE İMKANI İLE 10 BİN TL VERECEĞİNİ DUYURDU!

Akbank tarafından yapılan açıklama ile 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, aylık 449 TL ödeme ile vatandaşların anında ihtiyaçlarını karşılaması için sunuluyor.

AKBANK 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİ DUYURDU!



Akbank'tan alınan 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin vadesi 36 aya, faiz oranı yüzde 2,30, aylık taksit tutarı 449,54 TL ve aylık maliyet oranı yüzde 2,9117 olarak belirlenmiştir. Efektif yıllık faiz oranı ise yüzde 41,1158 olarak hesaplanmıştır.

İHTİYAÇ KREDİSİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

Akbank tarafından verilen anında 10 bin TL ihtiyaç kredisine sahip olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, geçerli bir kimlik belgesi(Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) bulunmak, kredi notu 1,100 puan ve üzerinde olmak, TCMB kara listesinde olmamak, kredi başvuru formu doldurmak ve belgelenebilir bir gelire sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca ikametgahını belgeleyebiliyor olmak da gereklidir.

konut

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kişilerin artık herhangi bir işlemi gerçekleştirmek için bankaların şubelerine gitmesine gerek kalmadan anında kredi alabilecekleri açıklandı. İşlemlerin internet üzerinden ya da mobil bankacılık üzerinden yapılması gerekiyor.

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