Kredi
27 Şubat 2023 - 08:00

Acil para arayanın imdadına kamu bankaları yetişti! 6 ay geri ödemesiz nakit müjdesi geldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası devlet, dernekler, STK'lar, bankalar, ve vatandaşlar bireysel olarak birçok destek sağlıyor. İki büyük depremin yarattığı etkinin de büyük olması sebebi ile bankalar bölgede yaşayan vatandaşlar için birçok destek sağladı. Kamu bankaları depremden etkilenen vatandaşlar için yeni karar aldığını duyurdu. Açıklamalar haberimizde.

Kredi
27 Şubat 2023 - 08:00
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Acil para arayanın imdadına kamu bankaları yetişti! 6 ay geri ödemesiz nakit müjdesi geldi


Yaşanan iki büyük deprem sonrası büyük yıkımlar ve kayıpların yaşanmasıyla kamu bankaları bölgeye destek sağlamak amacıyla 6 ay geri ödemesiz kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklamalarında zor dönem geçiren vatandaşlarımıza destek olmanın önemli olduğunu bu amaçla da kolay kredi sağlanacağını açıkladı. Bankaların açıklamaları ve diğer detaylar yazımızın devamında.

depremzedelere destek

KAMU BANKALARINDAN DEPREM KREDİSİ



İki büyük depremin ardından bölgedeki acil yardımlar konusunda da destek veren he kamu bankaları hem özel bankalar desteklerine devam ediyor. Depremin ardından kamu bankaları tarafından yapılan ilk açıklamalarda depremzedelerin ödemelerinde ertelemeye gidildiği ve bazı desteklerin sağlanacağı duyurulmuştu. Ardından yapılan güncel açıklama ile, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bankalara olan borçlarının silindiği duyurulmuştu. Son güncel açıklama ise yine kamu bankalarından geldi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank depremden etkilenen vatandaşlarımız için kredi sağlanacağını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan depremzede vatandaşlarımız için faizsiz nakit avans ve düşük faizli deprem kredisi verileceği açıklandı. Aynı zamanda verilecek olan bu kredinin 6 ay geri ödemesiz olacağı açıklandı. Bankalar, kredinin bölgedeki tüm depremden etkilenen insanlar için geçerli olduğunu bildirdi. Bunlara ek olarak kredi verilirken olağan zamanda yapılan prosedür dışında, kişilerin kredi notuna bakılmayacağı, herkese kredinin verileceği duyuruldu.

depremzedelere destek

BAŞVURU SÜRECİ VE KOŞULLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Bankalara borcu olmayan herkes başvuru yapabilir.

Depremzede vatandaşlarımız için verilecek olan 6 ay geri ödemesiz deprem kredisinden yararlanmak isteyenler başvurularını belirtilen kamu bankalarından yapabilecek. Vatandaşlar, bulundukları noktaya en yakın olan kamu bankası şubesine giderek başvuru yapabilirler. Aynı zamanda Halkbank'ın, Ziraat Bankası'nın ve Vakıfbank'ın internet bankacılığı sisteminden veya mobil bankacılık uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilecek. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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