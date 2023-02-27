Acil para arayanın imdadına kamu bankaları yetişti! 6 ay geri ödemesiz nakit müjdesi geldi

Yaşanan iki büyük deprem sonrası büyük yıkımlar ve kayıpların yaşanmasıyla kamu bankaları bölgeye destek sağlamak amacıyla 6 ay geri ödemesiz kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklamalarında zor dönem geçiren vatandaşlarımıza destek olmanın önemli olduğunu bu amaçla da kolay kredi sağlanacağını açıkladı. Bankaların açıklamaları ve diğer detaylar yazımızın devamında.
KAMU BANKALARINDAN DEPREM KREDİSİ
İki büyük depremin ardından bölgedeki acil yardımlar konusunda da destek veren he kamu bankaları hem özel bankalar desteklerine devam ediyor. Depremin ardından kamu bankaları tarafından yapılan ilk açıklamalarda depremzedelerin ödemelerinde ertelemeye gidildiği ve bazı desteklerin sağlanacağı duyurulmuştu. Ardından yapılan güncel açıklama ile, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bankalara olan borçlarının silindiği duyurulmuştu. Son güncel açıklama ise yine kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank depremden etkilenen vatandaşlarımız için kredi sağlanacağını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan depremzede vatandaşlarımız için faizsiz nakit avans ve düşük faizli deprem kredisi verileceği açıklandı. Aynı zamanda verilecek olan bu kredinin 6 ay geri ödemesiz olacağı açıklandı. Bankalar, kredinin bölgedeki tüm depremden etkilenen insanlar için geçerli olduğunu bildirdi. Bunlara ek olarak kredi verilirken olağan zamanda yapılan prosedür dışında, kişilerin kredi notuna bakılmayacağı, herkese kredinin verileceği duyuruldu.