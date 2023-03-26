Kredi
26 Mart 2023 - 01:00

Acil para arayanlar dikkat! Şimdi al 90 gün sonra öde kampanyası başladı: O banka 36 ay vadeli acil kredi veriyor!

Bankaların nakit ihtiyacı olan müşterileri için düzenlediği kredi kampanyaları devam ederken o banka da müjdeli haberi verdi. Peki hangi banka 3 ay ertelemeli kredi veriyor? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
26 Mart 2023 - 01:00
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Acil para arayanlar dikkat! Şimdi al 90 gün sonra öde kampanyası başladı: O banka 36 ay vadeli acil kredi veriyor!
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden uygun kredi veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Peki hangi banka 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi veriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ İMKANI

Bankaların nakit ihtiyacı çeken müşterilerine kolaylık sağlanması amacıyla düzenlediği kredi ödemeleri hız kesmeden devam ederken yüz güldüren bir haber de ING Bank tarafından verildi. ING Bank tarafından düzenlenen kredi kampanyası kapsamında müşteriler ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak yapabilecek. 



ING Bank Kredi Kampanyası

ING Bank kredi ödemeleri 36 ay vadeye kadar alınabilecek. ING Bank kredi başvuruları mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Kredisi onaylanan müşteriler şubeye gitmelerine gerek kalmadan ödemelerini hesaplarından alabilecek. Kredi başvurusu sorgulamaları da mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Kredi başvurusu yapmadan önce bankanın uygulaması üzerinden faiz oranı, ödeme tutarı, aylık taksit tutarı ve ek masraflar gibi bütün detayların sorgulaması yapılabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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