Denizbank'ın 5.000 TL'lik nakit avans kampanyası son günlerin en çok ilgi gören kampanyalarından bir tanesi oldu. Bankadan çekilecek olan 5.000 TL nakit avansın geri ödemesi ise 6 ayda yapılabiliyor. Kampanyanın bu ay sonuna kadar geçerli olduğu bildirilen açıklamada kampanyaya katılmak isteyenlerin MobilDeniz uygulaması veya Denizbank.com üzerinden katılmaları gerekmediği söylendi. Şubeye gitmeden online başvuru yapabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak isterseniz Deniz Bank mobil uygulamasında yer alan “Taksitli Nakit Avans” menüsünü kullanabilirsiniz. Kampanyadan sadece fiziki kredi kartı sahibi kişiler yararlanabilmektedir. Banka kartları, ek kartlar ve kartvizitler kabul edilmemektedir.
Kredi
18 Ocak 2023 - 14:00
Acil para arayanlara hızır gibi yetişti! Faizsiz 5.000 TL için sadece bunu yapmak yeter! Bu bankada hesabı olanlar dikkat!
Kredi kartı kullanımı dünya çapında artmaktadır. Kart limitiniz ihtiyacınız olan şey için kullanıldığında borç birikmeye başlar. Denizbank, kredi kartı borcu biriktirenlerin bilançolarının zarar görmemesi için mutlaka görülmesi gereken bir kampanya duyurdu. Banka, acil nakit harcamalar için 5.000 TL faizsiz nakit avans kampanyası açıklandı. Ayrıca dilediğiniz tutarı aylık taksitlerle daha kolay ödeyebilirsiniz.
Kredi
18 Ocak 2023 - 14:00