Kredi
18 Ocak 2023 - 14:00

Acil para arayanlara hızır gibi yetişti! Faizsiz 5.000 TL için sadece bunu yapmak yeter! Bu bankada hesabı olanlar dikkat!

Kredi kartı kullanımı dünya çapında artmaktadır. Kart limitiniz ihtiyacınız olan şey için kullanıldığında borç birikmeye başlar. Denizbank, kredi kartı borcu biriktirenlerin bilançolarının zarar görmemesi için mutlaka görülmesi gereken bir kampanya duyurdu. Banka, acil nakit harcamalar için 5.000 TL faizsiz nakit avans kampanyası açıklandı. Ayrıca dilediğiniz tutarı aylık taksitlerle daha kolay ödeyebilirsiniz.

Kredi
18 Ocak 2023 - 14:00
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Acil para arayanlara hızır gibi yetişti! Faizsiz 5.000 TL için sadece bunu yapmak yeter! Bu bankada hesabı olanlar dikkat!


Denizbank'ın 5.000 TL'lik nakit avans kampanyası son günlerin en çok ilgi gören kampanyalarından bir tanesi oldu. Bankadan çekilecek olan 5.000 TL nakit avansın geri ödemesi ise 6 ayda yapılabiliyor. Kampanyanın bu ay sonuna kadar geçerli olduğu bildirilen açıklamada kampanyaya katılmak isteyenlerin MobilDeniz uygulaması veya Denizbank.com üzerinden katılmaları gerekmediği söylendi. Şubeye gitmeden online başvuru yapabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak isterseniz Deniz Bank mobil uygulamasında yer alan “Taksitli Nakit Avans” menüsünü kullanabilirsiniz. Kampanyadan sadece fiziki kredi kartı sahibi kişiler yararlanabilmektedir. Banka kartları, ek kartlar ve kartvizitler kabul edilmemektedir.



Denizbank faizsiz 5.000 TL nakit avans

5 BİN TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS BAŞVURUSU

Deniz Bank'ın faizsiz nakit avans kampanyasına her bankanın müşterisi sadece bir kez başvurabilir. Faizsiz kredi kartına başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan alan müşteriler avantajlardan yararlanabilmektedir. Kredi kartı onaylı olan herkes iki iş günü sonra taksitli nakit avans başvurusunda bulunabilir.

Bankadan onayı alan tüm müşteriler bu seçeneği 15 Şubat'a kadar kullanabilecekler. Faizsiz teklifler 250 TL'den 5.000 TL'ye kadar satın alınabilir. Kişilerin Kampanya'ya başvurabilmeleri için banka tarafından verilmiş açık ve kullanılabilir bir kredi kartına sahip olmaları gerekmektedir. Tüm nakit avans taksitleri mevcut kredi kartı ekstrenize yansıtılacaktır. 1 Ocak'ta başlayan kampanya, 31 Ocak'a kadar başvuruları almaya devam edecek.

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