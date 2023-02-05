Acil para arayanlara müjde! Akbank tek şartla 10.000 TL veriyor

Yeni Akbank'lılara 10.000 TL!
Akbank, yeni müşterilerine ve kredi kartı başvurusunda bulunanlara 10.000 TL nakit avans veriyor. Üstelik faiz de eklenmiyor. Hem ödeme kolaylığı hem de ödenecek miktar açısından bankanın oldukça büyük bir kampanya geliştirdiğini söylemek mümkün. Çünkü nakit kredi kullanan birçok kişi, bankadan bağımsız olarak, belirli bir faiz oranına göre ödeme planı yapmak zorunda. Ancak nakit avanslar artık sıfır faizli olduğu için böyle bir durum ortaya çıkmayacak.
Kampanyanın Mart ayı sonuna kadar devam edeceği vurgulanırken, başvuruların 20 Mart'a kadar onaylanacağı öngörülüyor. Ayrıca bankanın başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, "Mobil veya Şube'den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şubesi, ATM, Akbank.com, axess.com.tr ve wingscard.com.tr kanallarından kredi kartı başvurusunda bulunabilirler."