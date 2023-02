Acil para arıyorum diyene acil kredi kampanyası duyuruldu! O banka 70.000 TL'yi anında ödeyecek... Para arıyorum diyen acil başvursun

ACİL KREDİYE SIKIŞANLAR: O BANKALAR TAM TAMINA 70 BİN LİRA VERECEK













KİMLER KREDİDEN YARARLANABİLİYOR?

Az önce acil kredi vereceğini duyuran garanti bankası ve yapı kredi bankası bu haberi ile bir çok vatandaşın dikkatini çekti. Acil paraya sıkışan milyonlarca insanın ihtiyacına bir çırpıda karşılık verecek olan bu krediyi verecek bankalar elini taşın altına koydu. Tam tamına 70 bin lira ödeme yapılacak. Peki bu krediden kimler yararlanacak ? Krediye başvuru şartları neler ? Tüm detaylar haberimizde…Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası son kredi teklifi ile bir çok vatandaşın maddi anlamda rahatlamasına sebep olacak. Bu kredi ile ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar krediden yararlanmak için detayları incelemeye başladı bile. Paraya ihtiyacı olan maddi anlamda ihtiyaçları biriken ama bir türlü ihtiyaçlarını tamamlayamayan vatandaşlar yapı kredi be garanti bankasından 70 bin lira ödeme alabileceklerini duyunca havalara uçtu. Acil paraya sıkışanlar acil evini yenileyecek olanlar ya da acil ödemesi olanların imdadına yetişen bu kredi ile tasalanmaya gerek yok. İsteyen herkes bu krediden yararlanabilecek. Tam 70 bin lira ödeme vereceğini duyuran yapı kredi bankası ve garanti bankası müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına anında çözümler sunuyor. Kredinin detaylarını merak eden vatandaşlar için araştırmamızı bu yönde geliştirdik ve ödeme yapılacak kredinin detaylarına ulaştık. Her iki banka da 24 ay vade seçeneği ile ihtiyaç kredisi veriyor. Bireysel müşterilere özel hazırlanan bu kredide bireysel kredi kampanyası adıyla banka müşterileri başvuru yapabiliyorlar. Garanti bankası ya da yapı kredi bankası müşterisi olan vatandaşlar 70 bin lira krediyi 24 ay vade ile almak istiyorlar ise hemen başvuru yapabiliyorlar.Paraya sıkışan ve acil ödemesi olan vatandaşlar her iki bankadan da diledikleri gibi kredi kullanabilecekler. Bireysel müşterilere özel hazırlanan bu kampanya da ise tek şart kredi notunun yüksek olması. Kredi notuna göre kredi kullanmak isteyen vatandaşlara faiz oranları belirlenerek bir ödeme programı oluşturuluyor. 70 bin lira almak isteyen ihtiyaç sahibi müşteriler kampanyaya katılarak krediden kolayca yararlanma imkanına sahip olacaklar. Bankaların mob,l uygulamarı üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden katılım sağlanabileceği belirtilirken uygun faiz seçenekleri ile ödeme yapılabilecek. Yapı kredi bankası ve garanti bankası müşterisi olan kişiler 70 bin lira ödeme almak için hemen başvuru yapabilirler. Kredisi onaylanan müşteriler ise kredilerini hemen hesaplarından kullanabilecekler. Başvuru formunu doldurarak hemen herkes krediye başvuru yapabilecek.