Acil para arıyorum diyenler dikkat! Bu krediler ertelemeli kredi! İşte banka banka şimdi al, 3 ay sonra öde ihtiyaç kredisi faiz oranları

Finans sektöründe önemli bir konu olan bankaların ihtiyaç ve tüketici kredileri, vatandaşların kredi
tercihlerinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde uygulanan faiz oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Ayın ortasına gelindiğinde ise, farklı alanlarda kullanmak üzere kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar, yeni kampanyaları ve faiz oranlarını yakından takip etmeye başlıyorlar. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranlarına dair detaylı bilgiler...
BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası: Kredi seçenekleri çerçevesinde, 50 bin liraya kadar olan krediler için 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, 50.001 lira ile 100 bin lira arası krediler için 24 aya kadar vade imkanı sağlanmaktadır. 100.001 lira ve üzeri tutardaki krediler için ise en fazla 12 aya kadar vade seçeneği mevcuttur.
Halkbank: Bin lira ve üzeri miktarlarda Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilirsiniz. 50 bin liraya kadar olan krediler için 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, 50.001 lira ile 70 bin lira arası krediler için 24 aya varan vade seçenekleri mevcuttur. Vakıfbank: Vakıfbank İhtiyaç Kredisi, 3 bin lira ile 125 bin lira arasında değişen miktarlarda sunulmakta ve vade seçenekleri 36 aya kadar uzanmaktadır. Kredi tutarı ve vadesine göre değişmekle birlikte, faiz oranları yüzde 1,57'den başlamaktadır. Yapı Kredi: Yapı Kredi Bankası, 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi kampanyasıyla müşterilerine hızlı ve kolay bir kredi çözümü sunmaktadır. Bu krediye başvurmak için Yapı Kredi Mobil uygulaması ya da Bireysel İnternet Şubesi kullanılabilir.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, başvuru sırasında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasını seçmeleri gerekmektedir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi kredi açılış tarihinden itibaren en geç 120 gün sonrasına denk gelecek şekilde belirlenecektir. Kampanya kapsamındaki kredi vadesi, ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 36 aydır. Ayrıca, müşterilere en fazla 3 ay ertelemenin yanı sıra uygun faiz oranları sunulmaktadır.
DİĞER BANKALARIN KREDİ DETAYLARI
İş Bankası: Kredi miktarı 100 bin liradan fazla olan krediler için vade seçenekleri 12 ay ile sınırlandırılırken, 50 bin lira ile 100 bin lira arasındaki (100 bin lira dahil) krediler için vade seçenekleri 24 ay ile sınırlıdır. 50 bin lira ve altındaki krediler için ise en uzun vade seçeneği 36 ay olarak uygulanmaktadır. TEB: TEB İhtiyaç Kredisi, bütçenize uygun taksit seçenekleriyle geri ödemelerinizi yapabileceğiniz uzun vade avantajları sunar. Kredi vadesi, 50 bin liraya kadar olan kredilerde en fazla 36 ay, 50.001 lira ile 100 bin lira arasındaki kredilerde en fazla 24 ay, 100 bin lira üzerindeki kredilerde ise en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Cep telefonu alımlarında yasal vade 12 bin liraya kadar 12 ay, 12 bin lira üzerindeki alımlarda 3 ay, tablet alımlarında 6 ay, bilgisayar alımlarında ise 12 ay ile sınırlıdır. Denizbank: DenizBank'tan ihtiyaç kredisi kullanarak 65 bin liraya kadar finansman sağlayabilirsiniz. Kredi ürünlerinin faiz oranları, vade süresi ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir. 3 bin liradan az olan ve en fazla 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde avantajlı sabit faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Yasal düzenlemelere göre, 50 bin lira üzerindeki kredi tutarları için maksimum 24 ay vade seçeneği sunulurken, 50 bin lira ve altındaki tutarlarda ise maksimum vade süresi 36 aydır. Garanti Bankası: 16 Eylül 2021 tarihinden sonra açılan bireysel ihtiyaç kredilerinin toplam kalan anapara bakiyesi 50 bin liradan fazla olanlar için talep edilebilecek maksimum vade 24 aydır. 50 bin lira ve altındaki krediler için ise maksimum vade 36 aydır. Ancak, 9 Haziran 2022 tarihi itibariyle 100 bin lira üzerindeki ihtiyaç kredileri için maksimum vade 12 ay olarak uygulanmaktadır.