Kredi
14 Şubat 2023 - 21:00

Acil para arıyorum diyenler dikkat! Kimlik kartıyla gelene para yağacak! PTT duyuruyu yaptı: 80 bin TL'yi almak bu kadar basit!

PTT üzerinden gelen yeni son dakika bilgisine göre başvuruda bulunan herkese 80 bin TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. TC kimlik ile başvurular başladı. Acil nakite ihtiyacı olanlar için 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası için tüm detaylar haberimizde.

Kredi
14 Şubat 2023 - 21:00
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Acil para arıyorum diyenler dikkat! Kimlik kartıyla gelene para yağacak! PTT duyuruyu yaptı: 80 bin TL'yi almak bu kadar basit!
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TC kimlik numarası üzerinde ihtiyaç kredisi için başvuru fırsatı doğdu. Başvurusu onaylanan herkesin hesabına anında 80 bin TL ödeme aktarılacak. 24 ay vadeli, PTT, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kendi ihtiyaçları için kredi kullanabilecekler. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin detaylar...

PTT KREDİ İMKANI SUNDU

PTT kredi kampanyasını başlatmasıyla beraber kısa sürede yoğun ilgi gördü. PTT şubelerine gidilerek başvuru yapılabileceği gibi SMS yöntemiyle de anında 80 bin TL krediden faydalanabileceksiniz. 24 ay vadeli 80 bin TL kredi başvurusu için cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak 3050'ye kısa mesaj gönderilebilir.



PTT 80 bin TL kredi

PTT üzerinden sms ile kredi başvurusunda bulunanlara aynı şekilde başvurunun onaylanıp onaylanmadığı mesaj yoluyla bilgilendirilir. Emekli olan vatandaşlar, bu kredileri alabilmek için SMS ile onay almaları durumunda banka şubelerine gidilerek ya da PTT şubelerinden kredi ödemelerini yapabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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