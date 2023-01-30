Acil para lazım diyene PTT’den hemen kredi! PTT'ye giden eli boş çıkmayacak! Koşul, şart yok! Sadece başvuru yapan nakit parayı hemen alacak!







Paraya Sıkışan Herkesin İmdadına PTT Yetişti!





Nasıl Alınıyor Bu Yardım?







PTT, acil koduyla para ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Sadece başvuru yapmanız yeterli, hiçbir şart ve koşul aranmaksızın karşılıksız nakit para veriliyor. Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle nakit para ihtiyacı olan vatandaşların PTT'ye başvurması önerilmektedir. Aynı zamanda, devlet elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara da PTT tarafından hatırı sayılır bir miktarda yardımda bulunuluyor.Devletin sağladığı bu imkan sayesinde vatandaşlar, neredeyse ay sonunu getiremeyecek durumda olanlar için bir nebze olsun hayat suyu oluyor. Hem hanedeki kişi sayısı hem de hanedeki yaşayanların sağlık durumu gibi faktörler yardım miktarını etkileyebilir. Bu nedenle, yardım miktarı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için haberin devamını okumanız önerilir.PTT, vatandaşların ekonomik kriz döneminde zor zamanlar geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla elektrik faturası ve nüfus cüzdanı ile beraber en yakın PTT şubesine gitmelerini istemekte. Bu sayede, tavan limiti olarak belirlenen 206 TL'lik yardımı alabilmektedir. Ancak bu desteği almak için dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bir aile olma zorunluluğu mevcut. Evde kronik hastalığı olan veya herhangi bir engeli bulunan aile üyesi olanlar için bu yardımın üst tutarı 300 TL'ye kadar çıkmaktadır.