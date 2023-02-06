Acil para lazım diyenler, acele edin! Kefil yok, şart yok düşük faizli 3 ay ertelemeli kredi başvurusu başladı! Tek Sms atana 100 bin TL ödenecek

Enflasyonun tavan yaptığı sürede zamlar beraberinde halkın ihtiyaç karşılaması için nakit ihtiyacı oluyor. kredi için banka yollarını tutan halk temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. O kamu bankası devreye girdi. Vatandaşa ihtiyaç kredisi sundu. İhtiyaç kredisi ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde. 3 AY ERTELEMELİ 100 BİN TL KREDİ
Kamu bankası Vakıfbank vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayabilmek adına vatandaşa imkanlar sundu. 3 ay taksit erteleme, düşük faizli kredi çekme imkanını sundu. Başlangıç faizini ise yüzde 1,55 olacağını belirtti. 125 bin TL'ye kadar krediye kadar imkan sunacağını açıkladı. 24 ay taksit imkanı sunan Vakıfbank yüzde 1,55 oranında faiz olacağını da ekledi. 100 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık ödeyeceği tutar 5.249,76 TL olmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisine şubeler, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden başvurular kolayca yapılmaktadır. SMS ile başvuru yapma imkanı da sunmaktadır. KREDİ,TC kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelirinizi boşluk bırakarak 5724'e mesaj ile iletmeniz yeterli olacaktır. Başvurunuz bu şekilde değerlendirmeye alınacaktır