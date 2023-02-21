Acil paraya ihtiyacı olan acele etsin! 50.000 TL almak için 10 gününüz kaldı

Ziraat Bankası son 11 gün açıklamasında bulundu. Bankada hesabınızın olması yeterli. Başvurunuzu gerçekleştirerek uygun faizlerle 50.000 TL ödemeden faydalanabileceksiniz. Belge şartsız olmadan ödeme alabileceksiniz. Ödeme kaç ay vade ile sağlanacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde. ZİRAAT BANKASI 50.000 TL SON GÜN!
Yeni duyurusunda ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlayan Ziraat Bankası uygun faizlerle ödeme imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası'nda hesabınızın bulunması başvuru için yeterli olacaktır. Başvurular için son 11 gün kalmış bulunmaktadır. Hiç bir belge şartı olmadan 50 bin TL'lik ödemeden uygun faiz ile faydalanabileceksiniz. 36 ay vade imkanı sunulmuştur. Emekli ve sigortalı çalışan bireysel müşterilerine düşük faiz ile krediden yararlanma imkanı sunmuştur. Emekli olan vatandaşlarımıza ekstra kampanyadan yararlanacaklardır. 11 gün içerisinde başvuru yaparak onaylanması halinde emekli maaş hesaplarınıza ödemeler yansıtılacaktır. Başvuru için öncelikle Ziraat Bankası resmi internet sitesinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmalısınız. Bankadan alacağınız miktarın kredi onayını öğrenebileceksiniz.