Böyle kredi
kampanyası ne görüldü ve duyuldu.
Acil paraya ihtiyacı olana anında kredi! Akbank'tan sıfır faizle 10 Bin TL nakit müjdesi geldi! Banka banka gezmeyin hemen başvurun
Elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken pek çok vatandaş nakit para sağlamak için banka kredilerine başvurularda bulunuyor. Tabi ki altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, Euro ve dolar piyasalarındaki beklenmedik yükseliş de vatandaşın geleceği görmesinde engel oluşturuyor. Hal böyle olunca da geçim sıkıntısı çeken kişiler banka kredisi ile hayata tutunmaya çalışıyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar buraya! Akbank’tan 0 faizle 10 bin TL değerindeki kredi sizin olsun! Yeni yılla birlikte bütün ürünlere zam gelmesiyle birlikte düşük gelirli aileler geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bu durumda bankalar birçok kredi kampanyası duyurdu. Akbank’tan da vatandaşın yüzünü güldürecek düşük faizli krediler için duyurular yapıldı. İşte Akbank tarafından 0 faizle vereceği 10 bin TL kredi almak için yapmanız gerekenler.
0 FAİZLE 10 BİN TL AKBANK’TAN SİZLERE
Bankalar kredi vermek için pek çok koşul sıralamaktadırlar. Çoğu vatandaş bu koşulları sağlayamadığı için banka kredilerinden faydalanamamakta ve nakit para ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ancak Akbank’ın duyurduğu 0 faizle 10 bin TL kredi için tek yapılması gereken AKBANK Mobil uygulamasını telefonlarınıza indirmek. Mobil uygulama aracılığı ile başvuru sürecini tamamlayan kişiler için hem hayat sigortasından hem de sıfır faizli 10 bin TL değerindeki ihtiyaç kredisinden faydalanmak için başvuru yapabilirler.
AKBANK’IN KREDİSİ BU KİŞİLERE UYGUN DEĞİL
Bankanın resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre 0 faizli 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisinden sadece tüzel kişiler değil bireysel vatandaşlar da yaralanabilecektir. Akbank tarafından yapılan açıklama bununla sınırlı değil. Akbank tarafından yapılan ve dikkat çeken açıklamalar içinde “Daha önce mobil üzerinden faizsiz ya da % 0,99 faizli kredilerimizden faydalanan müşteriler kampanya dahilinde değildir” ifadesi yer almaktadır.