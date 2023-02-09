Acil paraya ihtiyacı olanlar bu bankadan şimdi alıp 90 gün sonra ödeyecek!

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 3 ay süreli erteleme fırsatı sunarak, faiz oranlarının büyük ölçüde indirilmesini sağladı. Bu, müşterilerin kredi
ödemelerinde zorluk yaşamaları durumunda onlara önemli bir destek sağlayacak. Ayrıca, bu kapsamda kredi taleplerini artırarak, müşterilerinin finansal özgürlüklerini arttırmak isteyen Vakıfbank, bu kampanyadan yararlanmak isteyenlere iletişime geçmeyi teşvik ediyor.
VAKIFBANK’TA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DİBE VURDU! 3 AY ÖDEME ERTELEME FIRSATI
İnsanların kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilecek olan bir kredi türü olan ihtiyaç kredisi, bankalardan veya finans
kuruluşlarından alınabilir. Genellikle ev eşyaları, ulaşım araçları, tatil ve sağlık gibi kısa vadeli ihtiyaçlar için kullanılır. Bu kredinin miktarı ve vade süresi müşterinin ihtiyacına göre belirlenir ve taksitli olarak ödenir. Kamu bankaları ise vatandaşlara daha düşük faizli ve daha yüksek limitli kredi fırsatı sunmaktadır. Limit genellikle 36 ay taksitli olarak sunulmaktadır. Vakıfbank, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için faiz oranlarında indirim yapmıştır. 36 aya kadar vade seçenekleriyle kredi talepleri değerlendirilmektedir. Vatandaşların yeterliliğine göre belirlenen kredi limiti, ödemekte zorlanmayacağı şekilde taksitlendirilmektedir. Bankadan sunulan ödeme yöntemleri arasında; aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksit yer almaktadır. Vakıfbank, 10 bin liralık krediyi 36 ay vade ile ödemek isteyen müşterilere, yüzde 1,91 faiz oranı ile kredi sağlayacak. Aylık ödemesi gereken taksit tutarı da 417 lira olarak hesaplanmıştır. Bu kampanyayla Vakıfbank, vatandaşlara daha uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank'a bizzat giderek ya da internet kanalları aracılığıyla başvuru yapmalıdırlar. Başvuru için kredi başvurusu formunu doldurmaları veya şubede bir müşteri temsilcisiyle görüşmeleri gerekmektedir. Gerekli belgelerin (müşterinin nüfus cüzdanı, vergi levhası, işletme belgesi varsa) sunulmasından sonra başvurularının tamamlanması sağlanacaktır. VakıfBank kredi başvurunuzun incelenmesinden sonra, durumunuz ve kredi limitiniz tarafınıza bildirilecektir. Onay almanız durumunda, kredi anlaşmasını imzaladıktan sonra, kredi tutarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Bankanın kredi başvurusunda bulunan kişinin 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, düzenli olarak bir gelir sahibi olması ve kredi notunun riskli olmaması gereklidir. Vakıfbank’tan ihtiyaç kredisi almak için, nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, vergi levhası ve vergi levhası fotokopisi, son 3 aylık maaş bordrosu veya SGK
sorgulama ekranı, geçerli bir ikametgah belgesi, işyeri ve çalışma durumu ile ilgili belgeler, ekonomik durumu ile ilgili belgelerin (öğrenim durumu, sigortalı çalışma durumu, aylık gelir gibi) bankaya teslim edilmesi gerekmektedir.