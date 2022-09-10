Acil paraya ihtiyacı olanlar DİKKAT! Akbank'ta faiz depremi! Ucuz faizli kredi kampanyası başladı... Başvuran alıyor

Akbank yeni kampanyası için %0,99 kredi faiz oranı açıkladı. Hemen başvur, fırsatı yakala! İşte bu bankanın detayları ve %0,99 faiz oranıyla kullandırılan kredi...
Son zamanların en popüler bankalarından biri olan Akbank, kamuoyuna yeni bir kampanya paylaştı. Bankaların sunduğu ayrıcalıklı hizmetler olduğunda, tüm dikkatlerin odak noktası düşük faizli kredilerdir. Akbank, yaptığı faydalı kampanya ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu krediden yararlanmak için kefil gerekmediği açıkça belirtilmiştir.
Başvurular 1-2 İş Günü İçinde Cevaplanacak
Banka, sunduğu kredide müşterilerine kefil talep etmediğini bildirmiştir. Bankadan uygun krediden yararlanmak için internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirsiniz. Başvurunuzu göndermeniz sadece 1-2 dakikanızı alacaktır. Talebinizden 1-2 iş günü sonra başvuru cevaplanacaktır.