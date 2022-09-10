EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 16:50

Acil paraya ihtiyacı olanlar DİKKAT! Akbank'ta faiz depremi! Ucuz faizli kredi kampanyası başladı... Başvuran alıyor

Artan yaşam maliyeti nedeniyle nakit ihtiyacı olanlar borçlanmayı düşüneceklerdir. Borçlanmak isteyen vatandaşlar, hangi bankaların en düşük faiz oranlarını sunduğunu araştırmalıdır. Son dönemde okul yarışları ve yüksek fiyatların ardından bankalar tek tek kampanyalarını duyurdular. Şimdi Akbank faizleri indirdi! İşte detaylar...

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 16:50
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Acil paraya ihtiyacı olanlar DİKKAT! Akbank'ta faiz depremi! Ucuz faizli kredi kampanyası başladı... Başvuran alıyor


Akbank yeni kampanyası için %0,99 kredi faiz oranı açıkladı. Hemen başvur, fırsatı yakala! İşte bu bankanın detayları ve %0,99 faiz oranıyla kullandırılan kredi...

Son zamanların en popüler bankalarından biri olan Akbank, kamuoyuna yeni bir kampanya paylaştı. Bankaların sunduğu ayrıcalıklı hizmetler olduğunda, tüm dikkatlerin odak noktası düşük faizli kredilerdir. Akbank, yaptığı faydalı kampanya ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu krediden yararlanmak için kefil gerekmediği açıkça belirtilmiştir.

Başvurular 1-2 İş Günü İçinde Cevaplanacak



Banka, sunduğu kredide müşterilerine kefil talep etmediğini bildirmiştir. Bankadan uygun krediden yararlanmak için internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirsiniz. Başvurunuzu göndermeniz sadece 1-2 dakikanızı alacaktır. Talebinizden 1-2 iş günü sonra başvuru cevaplanacaktır.

Kampanya Şartı

Kampanyadan sadece 2 - 8 Mayıs - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirerek “Akbanklı olmak istiyorum" adımını tamamlayarak uzaktan ilk kullanımı tamamlayan Akbank müşterileri yararlanabilir.

Örnek Ödeme Tablosu

Aylık %0,99 faiz oranı ile 7.500 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde ve hayat sigortalarında maksimum 12 ay vade ile geçerlidir. Kredi başlatma ücreti kredi tutarının %5'i olup, tabloda gösterilen tutara %10 BSMV dahildir. "Toplam geri ödeme tutarı" kredinin toplam taksit tutarını ve tahsis ücretini içerir. Hayat sigortası primi 100,15 TL olup, örnek olarak 12 ay vadeli ve aylık %0,99 faiz oranlı 7.500 TL ihtiyaç kredisinde 35 yaşında hesaplanmıştır. Hayat sigortası miktarı; Kredi tutarı, kredi vadesine, faiz oranına ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterebilir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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