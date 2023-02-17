Kredi
17 Şubat 2023 - 23:15

Acil paraya ihtiyacı olanlar müjde! Devletin bankasından koşulsuz şartsız 10.000 TL almak tek bir işleme bakıyor!

Ekonomik zorluklar ve son dönemde meydana gelen büyük depremin etkisi, vatandaşların acil nakit para ihtiyacının son zamanlarda hızla artmasına neden oldu.

Kredi
17 Şubat 2023 - 23:15
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Acil paraya ihtiyacı olanlar müjde! Devletin bankasından koşulsuz şartsız 10.000 TL almak tek bir işleme bakıyor!
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Ziraat Bankası, kredi talep eden kişiler için faiz oranlarını ve şartlarını sunuyor.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru ekranını açtı. Banka, ekonomik zorluklar ve deprem sonrası artan nakit ihtiyacını karşılamak için vatandaşlara 10.000 TL tutarında bir destek kredisi sunuyor. Faiz oranı, vade ve diğer detaylar haberimizde araştırılıyor. İlgili ayrıntılar okurlarımız için haberimizde sunuluyor. Vatandaşların acil nakit para ihtiyacı son zamanlarda arttı ve bu durumda kredi veren bankalar araştırılıyor. Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak sunulan ihtiyaç kredisi paketi ile öne çıktı. Vatandaşlara 100 bin lira limitli ve 36 ay vadeli kredi veriyor ve aynı gün internet üzerinden kredi çekme olanağı sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunulan kredi paketinin detayları, faiz oranı, vade miktarı haberimizde sizler için.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ PAKETİ NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Ziraat Bankası, nakit para ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranları, 36 ay vade seçeneği ve internet üzerinden kolayca başvuru yapma imkanı sunuyor. "Nakit ihtiyaçlarınız için 36 ay vade imkânına sahip Tüketici Kredimize başvurun, paranız en kısa sürede cebinizde olsun." şeklinde 100 bin TL'ye kadar destek sunulmaktadır ve istediğiniz ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahiptir. Ziraat Bankası, bireysel kredi taleplerine yönelik olarak farklı vade seçenekleri sunmaktadır. Kredi tutarlarına göre farklı vade alternatifleri bulunmaktadır; 50.000 TL'nin altındaki krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay ve 100.001 TL ve üzerindeki krediler için 12 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Her bir kredi başvurusu şahsi ve/veya maddi teminat olarak değerlendirilir ve Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanıcılarına Hayat Sigortası ürünü sunmaktadır.

konut

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU! 10.000 Türk Lirasını KREDİNİN AYLIK TAKSİT TUTARI KAÇ TL?

Ziraat Bankası, 10.000 TL tutarında kredi paketi sunuyor ve müşterilerine internet üzerinden başvuru yapma imkanı da veriyor. Aylık 407,45 TL taksit ile kredi geri ödemesi yapılabilir ve vade maksimum 36 ay sürebilir. Internet üzerinden başvuru yapacak olan müşteriler için kredi limiti 100.000 TL olarak uygulanır.

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