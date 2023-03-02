Acil paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi kampanyası! Bu bankaya başvuran 10.000 TL'yi cebine koyacak

Denizbank, faizsiz taksitli nakit avanstan yararlanmak isteyen tüketiciler için son dakika kampanyasını duyurdu. Kampanyaya başvurmak için bugün, son gün.
Denizbank'ın Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans Kampanyasının Detayları
Denizbank, sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasının alt limitini 250 TL, üst limitini ise 10.000 TL olarak belirledi. Avans kampanyasından yararlanan müşteriler borçlarını 6 aya kadar taksitle ödeyebiliyor.
Denizbank'ın Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans Kampanyasına Kimler Başvurabilir?
Denizbank'ın sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyası, hem mevcut müşterilere hem de potansiyel müşterilere açık. Tek koşul, başvuru sahiplerinin açık statüde bir Bonus karta sahip olmaması.
Denizbank'ın Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans Kampanyasına Nasıl Başvurulur?
Denizbank'ın sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasından yararlanmak için tüketicilerin öncelikle bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı kanalı üzerinden banka kartı başvurusunda bulunması gerekiyor. Başvurunun onaylanması halinde müşteriler aynı ekranları kullanarak, 2 gün içinde taksitli nakit avans kampanyasına başvurabiliyor.