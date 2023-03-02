Acil paraya ihtiyacı olanlara yardım desteği! TCKN son hanesi bu numarayla bitenlere para ödenecek

Acil nakit ihtiyacı bulunduğu takdirde vatandaşlar özel bankalar tarafından başlatılan kampanyalar sayesinde TC kimlik numarası ile nakit ödeme almak artık çok kolay. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler başvuru yapmalı ve ardından onay ile kredinizi Yapı kredi Bankası’ndan temin etmelidir.
Yapı Kredi İle 3 Ay Gecikmeli Kredi Başvurusu
Yapı Kredi Bankası’na ait internet bankacılığı üzerinden 3 ay süreli gecikmeli kredi başvurusu yapmak artık mümkün. Bu kampanyaya başvurmak isteyenler giriş ekranında ‘’ 3 Aya Kadar Gecikmeli Kredi’’ kampanyasına tıklamalıdır. Kampanya vadesiz, ödemesiz dönemin dahil etmediği süre 36 ay olarak göstermektedir. Aynı şekilde 90 gün süreye kadar ertelemelerde bulunabilirler. Yapı Kredi Bankası tarafından tanımlanan ön onaylı limit bulunması halinde limit tutarı kadar kredi kullanabilmektedir. Limitli ön onay alan kişilerde yeni değerlendirme yapabilmektedir ve aynı zamanda da kredi kullanım limitini düşürebilir ya da iptal edebilir. Yapılacak bankaca değerlendirme ile talep edilenin alt seviyesinde kalan miktarlar için başvurular olumsuz ya da onaylanmamış olur. Başvuruları Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi ile gerçekleştirilmesi üzerine 3 ay süreye kadar gecikmeli kredi için koşullara göz atmak gerekmektedir. Çünkü kampanya dahilindeki koşullar sadece geçerlidir. İnternet şubesi için ise TC kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekmektedir.