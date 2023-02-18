Kredi
18 Şubat 2023 - 11:30

Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankadan müjde var! TC kimlik son hanesi 2-3-4-5-6-7-8 olanlara anında 32.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası'ndan zor günlerde yanınızda!

Vatandaşlara Ziraat Bankası'ndan yüksek kredi desteği! İşte detaylar...

Kredi
18 Şubat 2023 - 11:30
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Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankadan müjde var! TC kimlik son hanesi 2-3-4-5-6-7-8 olanlara anında 32.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası’ndan zor günlerde yanınızda!
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Ziraat Bankası, 36 ay vade ile 32 bin lirayı bulan kredi vereceğini duyurdu. Paraya sıkışan vatandaşların 3 ay ertelemeli bu krediye başvurmaları için bankanın müşterisi olmaları gerekiyor. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası, gelir belgesi olmadan masrafsız kredi imkanı sunuyor.

Emekli bireylerin kampanyadan yararlanması için, emekli maaş hesaplarını bankaya aktarmaları ardından başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bununla birlikte maaş müşterisi olmalı ve bankada hesap sahibi olmaları da şart.



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Nasıl başvuru yapılacak?

Müşteri olan vatandaşlar, internet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Bu yolla yaklaşık 5 dakikada sonuçlanan başvuruyu banka şubelerine giderek de gerçekleştirmek mümkün. Müşteriler, aynı günde işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bankalara giderek başvuru işlemlerini yapacak müşteriler, gelir belgesi gerekmeden 32 bin liralık bu krediden kimlik kartları ile yararlanabilirler. Bankalara giden vatandaşların bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla verilecek başvuru formlarını doğru bilgilerle doldurması gerekiyor. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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