Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankadan müjde var! TC kimlik son hanesi 2-3-4-5-6-7-8 olanlara anında 32.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası’ndan zor günlerde yanınızda!

Ziraat Bankası, 36 ay vade ile 32 bin lirayı bulan kredi vereceğini duyurdu. Paraya sıkışan vatandaşların 3 ay ertelemeli bu krediye başvurmaları için bankanın müşterisi olmaları gerekiyor. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası, gelir belgesi olmadan masrafsız kredi imkanı sunuyor. Emekli bireylerin kampanyadan yararlanması için, emekli maaş hesaplarını bankaya aktarmaları ardından başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bununla birlikte maaş müşterisi olmalı ve bankada hesap sahibi olmaları da şart.
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