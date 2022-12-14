EKONOMİ
14 Aralık 2022 - 16:18

Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankalardan müjde geldi! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla! İstediğiniz kadar para çekebileceksiniz... Acele edin hemen başvurun

Acil nakite ihtiyacı olanlara kamu bankalarından sevindirici haber geldi. 3 ay vadeli krediye devlet destekli olarak verileceği haberi ilgi odağı olurken milyonlarca kişi krediden kimlerin nasıl yararlanacağına dair araştırmalara başladı. 3 ay ertelemeli kredi hakkında detaylar haberimizde

EKONOMİ
14 Aralık 2022 - 16:18
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Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankalardan müjde geldi! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla! İstediğiniz kadar para çekebileceksiniz... Acele edin hemen başvurun


Kamu bankaları 3 ay vadeli krediye devlet destekli kredi verildiği açıklandı. Kredi detayları ve başvuru şartları nelerdir? Krediden kimler yararlanabilir? Başvuruların başladığı kredi hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır

Nakite ihtiyacı olanlar bankalara kredi çekmek için giderken milyonlarca kişinin ilgisini çekecek yeni kredi kampanyası geldi. Kredi başvurusunda bulunanlar başvurularından sonra kısa sürede sonuç alabilirler. Kamu sektöründe yer alan bankalar özel bankalara göre daha katı kurallar ile fırsat sunarken kredi onayı almak da hiç kolay değildir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi için tüm merak edilenler...

VAKIFBANK 36 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU



Kamu bankalarından olan Vakıfbank en çok tercih edilen bankalar arasında yer alır. tüketici kredilerinde tanımlanan şartlara uygunluk kontrol edilirken en fazla 36 ay vade ile taksitlendirme mümkündür. Vakıfbank şubelerine giderek maaşın en fazla 15 katı kadar kredi çekebilirsiniz.

Bankadan maaş kredisinin büyüklüğü 22 katına kadar çıkartılabilir fırsatı sunuluyor. Kredi kullanarak yalnızca ihtiyaç duyduğunuzu karşılamakla kalmayıp ödemeleri de 3 ay erteleyebilirsiniz.

3 ay ertelemeli kredi

ZİRAAT BANKASI ERTELEMELİ KREDİ

Ziraat bankasının en yakın şubesine giderek 3 ay ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında ise kimlik kartı ve gelir belgesinin olması gerekir. Kredi ödeme gücünüze göre limit belirlenir ve taksitlendirmeler ise o yönde yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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