Kredi
01 Şubat 2023 - 20:15

Acil toplu para arayanlar dikkat! O banka koşulsuz şartsız kredi veriyor

Akbank’tan faiz indirimli ihtiyaç kredisi

Kredi
01 Şubat 2023 - 20:15
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Acil toplu para arayanlar dikkat! O banka koşulsuz şartsız kredi veriyor
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Türkiye’de her gün çeşitli ürün gruplarına gelen zamlar ile baş edemeyen insanlar, çareyi bankalarda aramaya başladı. Bankalar da çeşitli kampanyalar düzenleyerek, insanların bu nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu bankalardan bir tanesi de Akbank. Müşterilerine, faiz indirimli ihtiyaç kredisi sunmaya başlayan Akbank, ayrıca geri ödemeleri de oldukça kolaylaştırıyor. Kişiye özel, ödeme planları da mevcut . Özel kredi türlerinde, ödeme erteleme hizmeti de sunan Akbank’ın tüm şubelerinden kredi başvurusu yapılabiliyor.   

Kredi çekebilmeniz için;

• Kredi notunun düşük olmaması



• TC Kimlik kartı

• İkametgah ya da adınıza kesilen herhangi bir fatura

• Gelir belgesi

 

Her meslek grubundan farklı belgeler de istenebiliyor. Talep edilen belgeler ise şu şekilde;

Ücretli Çalışan:

SGK hizmet dökümü/SGK Prim Ödeme Belgesi

• Son aya ait maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren belge. İşyeri tarafından onaylı olacak.

Kamu Çalışanı:

• Kamu güncel çalışma belgesi

• Gelir belgesi

Emekli: 

• Emekli tanıtım kartı ve emekli aylığı tahsis belgesi ya da banka hesap cüzdanı

Serbest Çalışan/Şirket Ortağı:

• Son yıla ait vergi levhası,

• Son yıla ait bilanço ve gelir tablosu/işletme hesap özeti,

• Ticaret sicil gazetesi/oda kayıt belgesi.

Menkul Geliri Olanlar:

• Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı

Akbank, dijital başvuruları da kabul ediyor. E-belgeler ile başvurunuzu internet ortamında da rahatlıkla yapabilirsiniz. Internet ortamında ve şubede talep edilen belgeler farklılık gösterebiliyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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