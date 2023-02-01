Acil toplu para arayanlar dikkat! O banka koşulsuz şartsız kredi veriyor

Türkiye’de her gün çeşitli ürün gruplarına gelen zamlar ile baş edemeyen insanlar, çareyi bankalarda aramaya başladı. Bankalar da çeşitli kampanyalar düzenleyerek, insanların bu nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu bankalardan bir tanesi de Akbank. Müşterilerine, faiz indirimli ihtiyaç kredisi sunmaya başlayan Akbank, ayrıca geri ödemeleri de oldukça kolaylaştırıyor. Kişiye özel, ödeme planları da mevcut . Özel kredi türlerinde, ödeme erteleme hizmeti de sunan Akbank’ın tüm şubelerinden kredi başvurusu yapılabiliyor.
Kredi çekebilmeniz için;• Kredi notunun düşük olmaması
• TC Kimlik kartı • İkametgah ya da adınıza kesilen herhangi bir fatura • Gelir belgesi Her meslek grubundan farklı belgeler de istenebiliyor. Talep edilen belgeler ise şu şekilde;