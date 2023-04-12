Acil toplu para arayanlar dikkat! O banka tek şartla 100.000 TL para verecek! Duyuru yapıldı

Garanti en fazla müşteri potansiyeline sahip bankalarının başında geliyor. Garanti bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…
GARANTİ BANKASI 100.000 TL DESTEK PAKETİNİ DUYURDU! 10 GÜN İÇERİSİNDE HESAPLARA YATACAK
Garanti Bankasından nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek haber geldi. 10 gün geçmeden 100.000 TL'ye varan yeni kredi paketi açıklandı. İşte tüm ödeme detayları... Garanti Bankası'nın yeni kredi paketi, 10 gün içinde 100.000 TL'ye kadar yeni ihtiyaç kredisi sunuyor. Garanti Bankası'nın başlattığı bu ihtiyaç kredisi kampanyası, kredi notu 1200 ve üzeri olan ve ihtiyaç kredisi kullanmış ve zamanında taksitli ödemiş vatandaşları bankalardan düzenli kredi kartı ödemelerine teşvik etmektedir. Garanti Bankası, acil nakit ihtiyacı olanlara 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerini 10 gün vadeli olarak uzatacağını duyurdu. İster internet üzerinden ister banka şubesinden yaptırın, bu kredilerin şartlara göre aynı gün içinde kredilendirileceğini açıkladı. Garanti Bankası'nın İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlattığı bu kampanyalar, ihtiyaç sahiplerine 3 ay gecikmeli ve 36 ay vadeli bireysel ihtiyaç kredisi alabilmeleri için koşuyor. Kişiler 10 gün içerisinde başvurduktan sonra bankanın şartlarına uymak kaydıyla kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilir ve diledikleri zaman kullanabilirler. Kredi başvuruları banka şubelerinden yapılabiliyor ancak kredi ile birlikte borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız bir Garanti Bankası şubesine uğrayıp kimlik kartı olan bir bireysel hesap yöneticisinden bireysel tüketici kredisi verilebilir. Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alanlara ihtiyaç kredisi sağlarken, Garanti Bankası'nın Emekli Kredileri ile başlattığı bu kredilerden yararlanmak isteyenler, vatandaşlara çok hızlı sonuç vereceklerini açıkladı.