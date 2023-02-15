Kredi
15 Şubat 2023 - 19:00

Acil toplu paraya ihtiyacı olanlara özel kampanya! 7 gün içerisinde işlem yapan bu bankadan 100 bin TL alacak!

Garanti bankası emekli ve sigortalı çalışan olan müşterileri için acil nakit ihtiyacı olarak 100 bin TL kredi vereceğini duyurdu.

Kredi
15 Şubat 2023 - 19:00
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Acil toplu paraya ihtiyacı olanlara özel kampanya! 7 gün içerisinde işlem yapan bu bankadan 100 bin TL alacak!
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Acil toplu paraya ihtiyacı olanlara özel kampanya! 7 gün içerisinde işlem yapan bu bankadan 100 bin TL alacak! Garanti bankası emekli ve sigortalı çalışan olan müşterileri için acil nakit ihtiyacı olarak 100 bin TL kredi vereceğini duyurdu. 

PARA



Garanti Bankası'nın müşterilerine başlatmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerinin acil nakit ihtiyaçları çözümlenecek. Garanti Bankası müşterileri düşük faiz oranlarıyla birlikte yapılacak olan yeni kampanyadan yararlanabilecekler. Uygun ödeme seçenekleri ve faiz oranları ile birlikte Garanti Bankası'nın başlatmış olduğu 100 bin TL ihtiyaç kredi kampanyasının detayları haberimizde...

garanti bankası

GARANTİ BANKASINDAN İHTİYAÇ KREDİ KAMPANYASI

Acil paraya ihtiyaç duyan müşterileri için Garanti Bankası kredi vereceğini duyurdu. Şubat ayı için kampanyasını açıklayan Garanti Bankası, emekli ve sigortalı çalışan müşterileri için ihtiyaç kredi kampanyasını başlattıklarını duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...

para

Garanti Bankası'nın vermiş olduğu acil nakit ihtiyaçları için başvuracağınız ihtiyaç kredi başvurularınıza kredi notunuzun uygun olması halinde anında yanıt veriliyor. 

24 ay vadeli olarak müşterilerine 100 bin TL ihtiyaç kredisi verilecek. Bu ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için şubeye bile gerek kalmadan Garanti Bankası'nı mobil uygulama üzerinde telefonunuza indirip işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Size uygun seçenekleri, faiz oranlarını görüntüleyip detaylar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kredi notunuzun uygun olması halinde ise anında 100 bin TL ödeme kartınıza yansıtılacaktır. Garanti Bankası'nın internet sayfasına giriş yaptıktan sonra size uygun ihtiyaç kredisine ait detaylar ve faiz oranları da belirtilmektedir. 

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