Açılışını Erdoğan yapmıştı: Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabul ekranı açıldı!

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı sadece 3 ay içinde tamamlandı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde 256 doktor ve 1.044 tıp uzmanının görev yapacağı belirtilirken hastanede en gelişmiş MR ve CT tarayıcılar bulunduğu söylendi.
"MODERN TIBBİ EKİPMANLARLA DONATILMIŞ"
"11 ameliyathanemiz, 9 diyaliz yatağımız bulunuyor. CT ve MR dahil olmak üzere 15 görüntüleme ünitemiz var. Ortak bir laboratuvarımız, bir bronkoskopi ünitemiz ve üç endoskopi ünitemiz var."