Açılışını Erdoğan yapmıştı: Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabul ekranı açıldı!







"MODERN TIBBİ EKİPMANLARLA DONATILMIŞ"











"36 POLİKLİNİK İLE HİZMET VERECEK"

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı sadece 3 ay içinde tamamlandı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde 256 doktor ve 1.044 tıp uzmanının görev yapacağı belirtilirken hastanede en gelişmiş MR ve CT tarayıcılar bulunduğu söylendi.Defne Devlet Hastanesi, yapımı sırasında tek katlı ağır çelik üzerine inşa edilmiştir. Laboratuvar ayrıca son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Defne Devlet Hastanesi'nin Medikal Direktörü İmadettin Alpay Özkaya, hastane hakkında şu bilgileri paylaştı:"11 ameliyathanemiz, 9 diyaliz yatağımız bulunuyor. CT ve MR dahil olmak üzere 15 görüntüleme ünitemiz var. Ortak bir laboratuvarımız, bir bronkoskopi ünitemiz ve üç endoskopi ünitemiz var."79.000 metrekare alana inşası gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi, 28.000 metrekare müstakil alana sahip. 36 genel poliklinik ve 300 yatak kapasiteli hastanede bugünden itibaren hasta kabulü başlıyor.