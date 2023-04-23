'Açlık tarikatı' soruşturmasında 21 ceset bulundu

Mezardan çıkarılanlar arasında sadece yetişkinler değil çocuklar da bulunuyordu ve polis daha fazla ceset olmasını beklediklerini ifade etti. Sığ mezarlar, geçen hafta Uluslararası İyi haber Kilisesi'nin 15 üyesinin kurtarıldığı Shakahola ormanında bulunuyor. Vaiz Paul Mackenzie Nthenge, mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Devlet yayın kuruluşu KBC, onu bir "tarikat lideri" olarak nitelendirdi ve şimdiye kadar 58 mezarın tespit edildiğini bildirdi.
Mezarlardan birinde aynı aileden üç çocuk ve ebeveynlerinin cesetleri bulundu. Mackenzie görevi kötüye kullandığını reddederek kilisesini 2019 yılında kapattığını belirtti.
İddiaya göre, müridi olanlara "İsa ile tanışmak" için ölene kadar aç kalmaları gerektiğini söyledi. Kenya'da yayınlanan The Standard gazetesi, patologların kurbanların açlıktan ölüp ölmediğini belirlemek için DNA örnekleri alarak birtakım test yapacaklarını söyledi. Polis, kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen dört kişinin cesedini bulduktan sonra 15 Nisan'da Bay Mackenzie'yi tutukladı. The Standard'ın bildirdiğine göre, vaizin üç köye Nasıra, Beytüllahim ve Yahudiye adını verdiği ve takipçilerine oruç tutmalarını söylemeden önce göletlerde vaftiz ettiği iddia ediliyor.