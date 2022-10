Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır? Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplama yöntemleri

AÇLIK SINIRI NE DEMEK?

YOKSULLUK SINIRI NE DEMEK?











AÇLIK SINIRI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

YOKSULLUK SINIRI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ





TÜRKİYE'DE AÇLIK VE YOKSULLUK NE KADAR

Açlık ve yoksulluk sınırı ile bir ülkenin refah seviyesi anlaşılır. Bir toplumda yer alan en küçük birimlerden biri aile olurken ailenin yaşam standartlarını anlamak ve ülkenin gelişmişlik seviyesini belirlemek için açlık ve yoksulluk sınırı önemli bir yere sahiptir. Açlık ve yoksulluk sınırı hakkında merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.Dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacı için harcadı minimum gideri açlık sınırı denir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlar kapsamında hesaplanan açlık sınırı çalışan ve biri 0-6 diğeri 6-15 yaş arası olan 4 kişilik bir aileye göre hesaplanmaktadır. Bir ailenin alması gereken toplam kalori Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmektedir. Büyük çocuğu olan bir ailenin 2800 kalori ile hayatını sürdürmesi mümkün görülürken 0-6 yaş grubu çocuğu olan bir aileye 2400 kalori daha eklenmektedir. Gelişim çağındaki bir bebeğin en az 2400 kalori alması gerekmektedir. Bu kapsamda açlık sınırı güncel şartlarda bir ailenin hayatta kalabilmesi için elde ettiği para miktarını temsil etmektedir.Toplumun en küçük birimi olan 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarını minimum tutarının hesaplanmasına yoksulluk sınırı denir. Yoksulluk sınırı, kira, ulaşım, su, elektrik, eğitim, giyim, iletişim, kültürel etkinlik gibi en temel ihtiyaçların gerçekleştirilmesi için gereken para miktarıdır.Bir ailenin alması gereken minimum kalori miktarını en düşük hangi maliyete denk geldiğinin hesaplaması ile açlık sınırı ölçülür. Güncel piyasa fiyatları kapsamında bir ailenin 2400 ile 2800 arasında kalori alması gerekmektedir. Açlık sınırı oldukça kolay bir şekilde hesaplanmaktadır. Bu kapsamda sağlık verileri de açlık sınırı verileri ile hesaplanır. Ilk yapılması gereken beslenme gruplarının ayrılmasıdır. Buna göre beslenme grupları şu şekildedir: Yoğurt – süt –peynir, Et – balık – tavuk, Bakliyat – sebze – meyve Ekmek – un – makarna – pirinç Daha sonra ise ürünlerin aylık olarak fiyat takibi yapılarak artış ve düşüşler baz alınmaktadır. Bu kapsamda açlık sınırı yıllık ortalaması elde edilir.Yoksulluk sınırı ise bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını TL cinsinden hesaplanması anlamına gelir. Açlık sınırı hesaplamasına göre yoksulluk sınırı hesaplaması yapmak oldukça zordur. Bu konu hakkında net elle tutulur çalışmalar yapılamadı. Şimdiye kadar yapılan en önemli çalışmalar Türk İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. Yoksulluk sınırı hesaplaması için temel alınan formül yoksul ve aşırı yoksul olarak tanımlanan ailelerin gıda dışında yaptıkları harcamaların ortalamasıdır. Bu giderler her aile için sabit olarak belirlenemez. Bu doğrultuda verilerin net bir şekilde belirlenememesi yoksulluk sınırı hesaplamaları içinde net bir rakama ulaşmayı zorlaştırmaktadır.Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı her ay hesaplanmaktadır. Türk-İş bu konuda oldukça yetkili makamlar arasında yer alırken verileri de güncel olarak aktarıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Türk-İş sitesi üzerinden detaylı olarak verileri ulaşabilir. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı; 2067TL 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı; 6733TL 1 kişi için aylık olarak en düşük maliyet 2559 olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar doğrultusunda Türkiye'de açlık sınırı %30 olarak hesaplanmaktadır.