MEDYA
27 Kasım 2022 - 08:48

Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!

Ünlü oyuncu Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu. Sosyal medya bu haberle resmen yıkıldı.

MEDYA
27 Kasım 2022 - 08:48
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Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!


Bir döneme damgasını vuran ve Leonarda DiCaprio’ya benzerliği ile tanınan Arda Kural, uzun süredir zor günler geçiriyordu. Geleceğin yıldız oyuncusu olarak gösterildiği yıllarda birden ortalıktan kaybolmuş ve yıllar sonra ortaya çıktığında psikonevroz hastalığı olduğu öğrenilmişti. Değişimiyle herkesi şaşırtan ve eski halinden eser kalmayan ünlü isim için şok bir iddia ortaya atıldı.

Eyvah Kızım Büyüdü, Emret Komutanım gibi dizilerle ününe ün katan Arda Kural, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle uzun bir dönem ekranlarda yer almamıştı. Sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle yeniden ortaya çıkan Arda Kural’ın büyük yolculuğa hazırlandığı iddia ediliyor.



Önce kilo veren ardından da saç ektiren ünlü oyuncu 2020 yılında Tutunamayanlar dizisiyle sektöre ‘Merhaba’ demişti. Zorlu günleri geride bıraktı ve artık bambaşka biri oldu.

Arda Kural Survivor 2023 kadrosunda!

Arda Kural değişimiyle dikkatleri çekerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasına Arda Kural’ın da yer alacağı ileri sürüldü. Sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler kadrosunda yer alacak.

arda kural

Acun Ilıcalı’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenilen Arda Kural’ın yeniden ekranlarda boy gösterecek olması sevenlerini mutlu etti. Sosyal medyaya bomba gibi düşen Survivor haberi sonrasında birçok kullanıcı bu yıl Survivor’ın çok eğlenceli geçeceğini ifade ediyor.

Survivor 2023 sezonunun bu yıl All Star – Fenomenler olarak yapılacağı öğrenilmişti. Fiziksel performansın yanı sıra akıl oyunlarının baş göstereceği sezondan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya iddialarına göre Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı Arda Kural olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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