Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti bile belli oldu: 23'lük sevgilisi hamile!







ACUN ILICALI'NIN ERKEK ÇOCUĞU HABERİ!







Torun sahibi bilinen Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı beraberliği olan Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu haberini aldı. Beş çocuğunun ardından doğacak olan çocuğunun annesi Çağla Altunkaya olacak. Doğacak çocuklarının cinsiyetinin belli olduğu iddia edildi. Doğacak bebeğin cinsiyeti nedir? İşte detaylar haberimizde.3 yaşında torun sahibi olduğu bilinen Ilıcalı, kucağına yeni bebeğini alacak. Baba olması beklenen Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. 4 çocuğunun kız olduğu bilinen 53 yaşında Acun Ilıcalı 24 yaşında olan Çağla Altunkaya ile beraberliğinden bebekleri dünyaya geleceği duyuruldu.Baba olma yolunda adım atıldığını duyan Sabah yazarı Bülent Cankurt: “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasında bulundu. Seda Başbuğ ile evliliğinden Banu Ilıcalı 1990 doğumlu kızı ve Begüm adında torunu vardır. Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük çocukları Leyla , küçük kızı Yasemin'dir. Son evliliği Şeyma Subaşı'ndan Melisa adında kızı dünyaya gelmiştir.