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21 Ocak 2023 - 09:00

Acun Ilıcalı büyük umutlarla başlamıştı! Survivor 2023'te beklenmeyen olay: Bu kadar erken olması akla hayale gelmezdi!

TV8 kanalının en fazla seyredilen yarışmaları arasında yer alan Survivor 2023 Sezonu resmen Acun Ilıcalı'nın sorunu oldu! Arkasına yaslandı rahatladım sandı ama işler beklenildiği gibi gitmedi! Milyonlarca kişi tarafından izlenen Survivor 2023, beklentileri karşılamadığını bir kez daha kanıtladı. Survivor 2023'te neler yaşanıyor? Sorusu ise pek çok takipçinin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

TV Programları
21 Ocak 2023 - 09:00
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Acun Ilıcalı büyük umutlarla başlamıştı! Survivor 2023'te beklenmeyen olay: Bu kadar erken olması akla hayale gelmezdi!
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Acun Medya'nın sunduğu Survivor son bölümü dün akşam yayınlandı. Ümit Erdim, Berdan Mardin, Kürşat Juan ve Seçkin Pir'e elendi. Ümit Erdim, 2023 sezonunun ilk elenen ismi olarak açıklandı. Ümit Erdim hayranlarını derinden sarstıktan sonra Acun Ilıcalı'nın üzülmesine neden olan bir gelişme yaşandı. Survivor 2023 yarışmasında neler oluyor? İşte detaylar…

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Survivor 2023 yarışması; Üç kategoriye ayrıldı: ünlüler, gönüllüler ve fenomenler. Artık bir yarışmada performans sergilemekle ilgili değil; akıl ve zeka ön planda olacaktı. Yarışmacıları buna göre belirleyen Acun Ilıcalı herkesi şaşırttı. Acun Ilıcalı, Berdan Mardin, Murat Eken, Seçkin Pirileri, Halil İbrahim Göker ve daha birçok isim ile imza atarak herkesi şaşırttı. Yeni sezon iddiasını formu ve rakipleriyle ortaya koyan Acun Ilıcalı'nın 2023 sezonu için resmi olarak büyük sorunları var! İşte merak edilen tüm detaylar...

Diman Arcana adındaki sosyal medya kullanıcısı, “Survivor, yayınlanan ikinci ve üçüncü bölümleriyle reytinglerde büyük çöküş yaşadı. İzleyicilerin beklentisini karşılayamayan sezon son iki günde reytinglerde büyük düşüş yaşarken Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümü AB grubunda 4 izlenme bandının dahi altına düştü. İlk haftasında bu denli düşüş yaşayan Survivor’ın gelecek haftalarda reyting tablosunda çok daha düşük sıralarda yer alması bekleniyor” dedi. Reytingin düşük olması ise seyircilerin tepkisini çekti.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu takımdan biri olan ünlülerin durumu pek iyiye gitmiyor gibi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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