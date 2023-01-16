Acun Ilıcalı'dan adaya hızlı giriş! Görenler yaptı yine yapacağını diyor! Survivor 2023'e deniz uçağı ile girişi olay oldu!













Survivor 2023 dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle yine nefesleri kesti. Her sezon farklı şekilde giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı’nın bu sezonda nasıl gireceği merak konusu oldu. Ilıcalı’nın bu sezon için girişi deniz uçağıyla oldu. Sosyal medyada girişi adeta viral olan Ilıcalı herkesi şaşırtmayı yine başardı.Dominik Cumhuriyetinde gerçekleşen olan yarışma Survivor 2023 geceye yine damgasını vurdu. Her sene olduğu gibi bu sene de nasıl giriş yapacağı tartışılıyordu. Acun Ilıcalı deniz uçağıyla giriş yaparak izleyicileri ekrana kilitledi.Pilotluk için dersler aldığı öğrenilen Acun Ilıcalı adaya giriş yaptığı deniz uçağını kendisi kullanarak sezona güzel bir giriş yaptı.