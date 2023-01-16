MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 11:56

Acun Ilıcalı'dan adaya hızlı giriş! Görenler yaptı yine yapacağını diyor! Survivor 2023'e deniz uçağı ile girişi olay oldu!

Acun Ilıcalı’dan Survivor yeni sezon açılışı! Bu sefer deniz uçağıyla geldi!

MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 11:56
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Acun Ilıcalı'dan adaya hızlı giriş! Görenler yaptı yine yapacağını diyor! Survivor 2023'e deniz uçağı ile girişi olay oldu!


Survivor 2023 dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle yine nefesleri kesti. Her sezon farklı şekilde giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı’nın bu sezonda nasıl gireceği merak konusu oldu. Ilıcalı’nın bu sezon için girişi deniz uçağıyla oldu. Sosyal medyada girişi adeta viral olan Ilıcalı herkesi şaşırtmayı yine başardı.

Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!



Dominik Cumhuriyetinde gerçekleşen olan yarışma Survivor 2023 geceye yine damgasını vurdu. Her sene olduğu gibi bu sene de nasıl giriş yapacağı tartışılıyordu. Acun Ilıcalı deniz uçağıyla giriş yaparak izleyicileri ekrana kilitledi.


Pilotluk için dersler aldığı öğrenilen Acun Ilıcalı adaya giriş yaptığı deniz uçağını kendisi kullanarak sezona güzel bir giriş yaptı.

EDİTÖR
Dilara Sultan Çin
Dilara Sultan Çin
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