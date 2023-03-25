MAGAZİN
25 Mart 2023 - 17:00

Acun Ilıcalı'dan alkış toplayan hareket! Bağış gecesine damga vurmuştu: Depremzedeler için bunu da yaptı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi, Türkiye'nin kalbinde derin yaralar açmıştı. Ancak bu acı olay, ülkemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu da daha da pekiştirdi. Bu süreçte, ünlü televizyon sunucusu Acun Ilıcalı da bağış yaparak ve iki canlı yayında sunuculuk yaparak, depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. İşte Acun Ilıcalı'dan alkış toplayan hareket...

MAGAZİN
25 Mart 2023 - 17:00
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Acun Ilıcalı'dan alkış toplayan hareket! Bağış gecesine damga vurmuştu: Depremzedeler için bunu da yaptı!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybederken, ünlü televizyon sunucusu Acun Ilıcalı bağış yapan ve bağış yaptıranlar arasında yer aldı. İki canlı yayında sunuculuk yaparak, depremin yaralarını sarmaya çalıştı. Son olarak, Ilıcalı depremzede çocuklar için yaptığı hareketle takdir topladı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ

kral şakir



Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin, sinemalarda gösterime girmeden önce deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacağını açıkladı. Bu duyarlı hareketiyle Ilıcalı, bir kez daha insanların takdirini kazandı.

Bağış ve yardımların yanı sıra, çocukların da unutulmaması ve onların da mutlu olmaları için çaba sarf etmek, deprem sonrası sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu hareket, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı olurken, çocukların da umutlarını korumalarına yardımcı olacaktır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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