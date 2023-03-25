Acun Ilıcalı'dan alkış toplayan hareket! Bağış gecesine damga vurmuştu: Depremzedeler için bunu da yaptı!







ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ







Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybederken, ünlü televizyon sunucusu Acun Ilıcalı bağış yapan ve bağış yaptıranlar arasında yer aldı. İki canlı yayında sunuculuk yaparak, depremin yaralarını sarmaya çalıştı. Son olarak, Ilıcalı depremzede çocuklar için yaptığı hareketle takdir topladı.Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin, sinemalarda gösterime girmeden önce deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacağını açıkladı. Bu duyarlı hareketiyle Ilıcalı, bir kez daha insanların takdirini kazandı. Bağış ve yardımların yanı sıra, çocukların da unutulmaması ve onların da mutlu olmaları için çaba sarf etmek, deprem sonrası sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu hareket, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı olurken, çocukların da umutlarını korumalarına yardımcı olacaktır.