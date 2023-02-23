Acun Ilıcalı'dan beklenmeyen atak! O takımı satın almak için kolları sıvadı!







PATRON ÇILDIRDI! ACUN ILICALI'DAN YENİ ATAK

İRLANDA'NIN EN BAŞARILI İKİNCİ TAKIMI







Televizyoncu Acun Ilıcalı, Hull City kulübünün başarısıyla birlikte genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir futbol kulübü satın alacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre, Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalk var ve kendisi kulübü satın almak için çalışmalar yapıyor.Acun Ilıcalı, Hull City kulübündeki genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak bir kulüp satın alma planı olduğunu açıklamıştı. Son haberlere göre, Ilıcalı'nın bu hedefi İrlanda'da bulunan Dundalk kulübüne yönelik olabilir.Eğer satın alma gerçekleşirse, Dundalk FC'nin son 11 yılda beşinci farklı sahibi olacak isim Acun Ilıcalı olacak. İrlanda Premier Ligi'nde mücadele eden kulüp, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası gibi birçok başarıya sahip olarak İrlanda'nın en başarılı ikinci kulübü unvanını taşıyor.Acun Ilıcalı'nın satın alma planları arasında olan İrlanda kulübü Dundalk FC'nin Transfermarkt'taki toplam piyasa değeri 2 milyon euro civarında. Acun Ilıcalı, Hull City'yi 30 milyon euro gibi çok yüksek bir bedelle satın aldığından, Dundalk FC'yi daha düşük bir bedelle satın alması bekleniyor.