Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Survivor'ı devrediyor!

Hull City'i satın aldıktan sonra spor dünyasına el atan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sürekli yurt dışında yaşıyor. Türkiye'ye gelmek için zamanı kalmayan Ilıcalı, kadrosunu yenilediği takımının her maçına gitmeye çalışıyor. TV8 kanalı için yaptığı Survivor yarışmasını da devam ettiren Acun Ilıcalı'nın son zamanlarda çok fazla yoğun olmasından dolayı yarışmanın sunuculuğunu bırakacağı söylentileri ortaya atılmaya başlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezonda yarışmada kritik bir durum olduğunda sunuculuğu ele alan Ilıcalı'nın yeni sezonda tamamen yarışmada olmayacağı konuşuluyor.
Sunuculuğu ve konseyi Murat Ceylan'a bırakıyor!Ünlü yapımcı ve aynı zamanda TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Hull City takımıyla yeni sezona iddiaları ir giriş yaparken bütün enerjisini takıma aktaran Acun Ilıcalı'nın takımının tüm maçlarına gitmeye çalıştığı ve bu nedenle de yoğun bir tempoya girdiği söyleniyor.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü için Türkiye'ye gelen çok yorgun olduğunu fakat düğünde olmak istediği için yorgunluğunu bir kenara bıraktığını belirten Ilıcalı, haftada 5 maça gittiğini fakat güzel sonuçlar aldıklarında bütün yorgunluğunun bittiğini ifade etti.
Neredeyse tüm zamanını takım için harcamak isteyen Ilıcalı'nın Survivor programını bırakacağı iddia edilirken Survivor'ı Murat Ceylan'a emanet edeceği ve sunuculuğu yanı sıra yarışmanın konseyini de artık Ceylan'ın üstleneceği öne sürüldü. Bu söylentiler hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, Murat Ceylan cephesinde de4 konuya ilişkin bir açıklama detayının verilmediği söyleniyor.